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كورونا يخترق عالم "السومو" ويخطف أول مصارع

13
MAY
2020
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توفي مصارع سومو ياباني، الأربعاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون المحلية "إن إتش كيه" عن الاتحاد الوطني للرياضة.
 
وقالت الهيئة إن المصارع المعروف باسم "شوبوشي"، نقل إلى مستشفى في طوكيو الشهر الماضي، وتوفي عن عمر 28 عاما، بعد فشل متعدد في وظائف الأعضاء.
 
وبذلك يكون شوبوشي الذي بدأ مسيرته مع الرياضة عام 2007، أول مصارع سومو يتوفى بسبب مرض كوفيد 19.
 
ويعتبر اليابانيون السومو أكثر من مجرد رياضة عادية، فهي تقليد وتراث يحرص الجميع على وجوب الحفاظ عليه.
 
وتدرس اليابان رفع حالة الطوارئ عن كثير من مقاطعاتها الأربع والثلاثين التي ليست من بين أكثر المناطق تضررا من كورونا، قبل الموعد العام المقرر لهذا الرفع في 31 مايو.
 
لكن طوكيو، إلى جانب أوساكا و11 مقاطعة أخرى، ليست من بين المناطق التي قد تشهد تخفيفا مبكرا للقيود.
 
وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا خلال جلسة للبرلمان، الاثنين: "بالنسبة للمقاطعات الأربع والثلاثين، إذا استطعنا التأكد من استمرار استقرار حالات الإصابة الجديدة فإن رفع حالة الطوارئ سيكون مطروحا بالنسبة لكثير من تلك المقاطعات".
 
وأضاف أنه قد يعاد فرض حالة الطوارئ إذا ظهرت علامات على تجاوز الحد بعد رفعها.
 
ومددت اليابان الأسبوع الماضي حالة الطوارئ العامة حتى نهاية مايو، قائلة إنها ستعيد تقييم الوضع في 14 مايو وربما رفع هذه الإجراءات في وقت سابق عن ذلك بالنسبة لبعض المقاطعات.
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