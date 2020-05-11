living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إصابة خمسة لاعبين في إسبانيا بكورونا

11
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان يوم الأحد إن خمسة لاعبين في أعلى بطولتين للدوري في البلاد جاءت نتائج فحوصهم إيجابية منذ أن بدأت الأندية في فحص اللاعبين والطواقم الفنية الأسبوع الماضي للتأكد من حالتهم الصحية في ظل استمرار أزمة فيروس كوفيد-19.
 
وقالت الرابطة إن هؤلاء اللاعبين لن يغادروا منازلهم حيث سيواصلون تدريباتهم الفردية قبل إعادة فحصهم مرة أخرى ”خلال الأيام القليلة المقبلة“ لتحديد مدى إمكانية عودتهم لمراكز التدريب التابعة لأنديتهم من عدمه.
 
واستأنفت الكثير من الأندية ومنها برشلونة حامل اللقب وصاحب الصدارة التدريبات الفردية تمهيدا للعودة للنشاط الكروي من جديد بعد توقف البطولة في مارس آذار الماضي بسبب الجائحة.
 
ومن المقرر أن يستأنف ريال مدريد التدريبات للمرة الأولى منذ شهرين يوم الاثنين بينما عبرت الرابطة عن أملها بعودة المباريات الرسمية من جديد بحلول يونيو حزيران المقبل بدون جمهور.
 
وقالت الرابطة ”أحد أهداف هذه الفحوص هو تحديد حالات الإصابة التي لا تظهر عليها الأعراض. بهذه الطريقة نضمن سلامة الجميع قبل العودة للعمل تنفيذا للتوجيهات.“
 
وأضافت الرابطة ”حذرت الرابطة جميع المشاركين في التدريبات وطلبت منهم عدم الاستهانة بإجراءات وتعليمات السلامة في المنشآت أو في المنازل حتى نضمن أن يكون عدد الإصابات قليلا.“
 
وأكدت الرابطة أنها لن تكشف عن أسماء اللاعبين المصابين حماية للخصوصية.
 
وقال حارس مرمى ريال سوسيداد اليكس ريميرو يوم السبت إنه أحد المصابين.
 
وكتب على تويتر ”أشكر كثيرا كل من بعث برسائل دعم لي. نتيجة الفحص بي.سي.أر جاءت سلبية والآن لدي بقايا الأجسام المضادة والتي ستختفي سريعا وتظهر أجسام مضادة جديدة تثبت أنني شفيت.“
 
وأضاف اللاعب ”سنعود للتدريبات من جديد قريبا والآن يتعين علي الاستمرار في التدريب بكل قوة على دراجتي الداخلية.“
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout