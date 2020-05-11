living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مارتن: ديوكوفيتش الأقوى في العالم عندما يكون في أفضل حال

11
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يقول الأمريكي تود مارتن المصنف الرابع عالميا سابقا إن الصربي نوفاك ديوكوفيتش هو لاعب التنس الأفضل والأقوى على مستوى العالم عندما يكون في قمة تألقه.
 
وأكد ديوكوفيتش المتربع وبجدارة على قمة التصنيف الدولي لمحترفي التنس مكانته كواحد من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم اللعبة على مدار تاريخها.
 
كما أن حصيلته من الألقاب الكبرى وهي 17 لقبا ليست بعيدة كثيرا عن حصيلة النجم السويسري روجر فيدرر (20 لقبا) الذي سيكمل عامه 39 في أغسطس آب المقبل.
 
وبينما يقترب فيدرر من نهاية مسيرته المتألقة فإن اللاعب الإسباني الأعسر رفائيل نادال الذي حصد 19 لقبا في البطولات الكبرى سيكمل عامه 34 في الشهر المقبل في حين يبقى ديوكوفيتش الأصغر سنا بين ما يسمى ”الثلاثة الكبار“ إذ سيكمل عامه 33 في وقت لاحق من مايو أيار الجاري.
 
وتقاسم هؤلاء الثلاثة ألقاب أخر 13 بطولة كبرى فيما بينهم.
وقال مارتن الذي كان ضمن الطاقم التدريبي لديوكوفيتش ما بين 2009 و2010 لموقع تنس365 ”روجر هو صاحب الأداء الأكثر جمالا بالنسبة لي.. جمال على مستوى الإرسال وعلى مستوى رد الإرسال وفي الهجوم وفي الدفاع.. كل شيء يقوم به يبدو جميلا“.
 
وأضاف مارتن ”لكني أري رغم كل ذلك أن نوفاك لو كان على ما يرام وواثقا في نفسه ويشعر بالارتياح بدنيا ونفسيا فإنه يكون الأفضل على الإطلاق. في رأيي هذا الرجل هو صاحب أفضل أداء على مدار تاريخ اللعبة“.
 
وقدم ديوكوفيتش أداء هائلا قبل أن يتسبب فيروس كورونا في توقف نشاط اللعبة مطلع مارس آذار الماضي.
 
وقاد منتخب بلاده صربيا للفوز بكأس اتحاد محترفي التنس في نسختها الأولى وحصد لقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثامنة معززا رقمه القياسي قبل أن يفوز بلقب بطولة دبي للمرة الخامسة ويحقق مسيرة انتصارات متتالية استمرت 21 مباراة.
 
وقال مارتن الذي وصل لنهائي بطولتين كبيرتين ”حماسه (ديوكوفيتش) ينتمي إلى عالم آخر. هو الأفضل تماما وعلى الإطلاق في رد الإرسال.. على الإطلاق. أعنى ذلك“.
 
وبسبب الفيروس سريع العدوى ألغيت بطولة ويمبلدون للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية في حين تأجلت بطولة فرنسا المفتوحة لتنطلق بعد نهاية أمريكا المفتوحة في سبتمبر أيلول بدلا من موعدها الأصلي في مايو أيار.
 
وخرج فيدرر المصنف الرابع عالميا حاليا من قبل نهائي بطولة أستراليا بالهزيمة أمام ديوكوفيتش في آخر مباراة خاضها ثم خضع لعملية جراحية في الركبة في فبراير شباط.
 
ويتوقع مارتن أن يستمر فيدرر في الملاعب خلال سنوات قادمة وأن ينافس على ألقاب كبرى.
 
وقال عن ذلك ”لا أرى أي شيء يشير إلى أنه غير قادر بدنيا على الاستمرار. ولا أرى ما يشير إلى أن حبه للعبة قد تراجع ولذا فلن أشعر بالدهشة إذ ما رأيته يستمر في اللعبة خلال عدة سنوات قادمة“.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout