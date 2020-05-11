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ليفربول يستعد لتقديم عرض ضخم لماني "الأقل أجرا" بين النجوم

11
MAY
2020
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يستعد نادي ليفربول لتقديم عرض "ضخم" جديد، لنجمه السنغالي ساديو ماني، منهيا بذلك فرص ريال مدريد الإسباني "بخطف" نجم البريميرليغ.
 
ويستعد ليفربول لتقديم عرض ضخم، لتجديد التعاقد مع ساديو ماني، سيمتد لسنوات طويلة، وفقا لموقع "فوتبول إنسايدر".
 
وقال الموقع إن المدرب الألماني يورغن كلوب، حدد موضوع تجديد عقد ماني ضمن أولوياته خلال فترة التوقف الكروي.
 
وانتشرت أنباء مؤخرا تشير لاهتمام ريال مدريد الإسباني، بالتعاقد مع السنغالي الدولي، لتعزيز خط الهجوم بالنادي "الملكي".
 
ويتقاضى ماني راتبا سنويا يبلغ 6 مليون يورو تقريبا مع ناديه ليفربول، في العقد الذي يمتد حتى عام 2023.
 
ولكن راتب ماني لا يليق كثيرا بمكانة اللاعب العالمية، الذي أصبح رابع أفضل لاعب في العالم مؤخرا.
 
حيث يتقاضى عدد من زملائه الأقل مشاركة وتأثيرا في ليفربول، رواتب أعلى منه، مثل أليكس أوكسليد تشامبرلين (7 مليون يورو سنويا) وجيمس ميلنر (8.3) وآدم لالانا (6.5).
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