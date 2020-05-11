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حكم إنجليزي: ميسي جعلني أغير طريقة تحكيم المباريات

11
MAY
2020
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كشف الحكم الإنجليزي المخضرم، مارك كلاتينبرغ، أنه اضطر إلى تغيير طريقة تحكيمه للمباريات، بعد مشاهدته النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال كلاتينبرغ لصحيفة "أس" الإسبانية، إن موهبة ميسي الكبيرة أجبرته على تغيير مراقبته للمواقف في مباريات كرة القدم، لاتخاذ القرارات الصحيحة.
 
وقال كلاتينرغ: "عندما رأيت ليونيل ميسي لأول مرة، كنت متحمسا جدا. كانت مباراة بين برشلونة وباريس سان جرمان، وقلت لنفسي وقتها، يا إلهي هذا الأمر رائع".
 
وشرح كلاتينبرغ تغيير طريقة التحكيم: "عندما تكون حكما، فإنك تراقب كرة القدم، ولكن مع ميسي كنت أفقد القدرة على تتبع الكرة، تخيلوا شعور المدافعين".
 
وأضاف: "كان علي تغيير طريقة التحكيم وتحليل الموقف عندما كانت الكرة بحوزة ميسي، فكان علي المراقبة من بعيد حتى أتمكن من رؤية كل شيء".
 
وأشار الحكم الإنجليزي المخضرم إلى أن لاعبي الخصم حاولوا إيقاف ميسي بكل الطرق، مثل الدعس على قدمه، أو ضربه من بطنه.
 
وقال أنه حذر ميسي من خشونة الخصم، إلا "أنه لم يكترث".
 
من ناحية أخرى، أشار كلاتينبرغ إلى أنه جمعته "علاقة خاصة" كذلك بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
 
وقال الحكم الإنجليزي: "لقد جمعتنا علاقة وثيقة. عندما ذهبت لاستلام ميداليتي بعد نهائي يورو 2016 بين البرتغال وفرنسا، تقدم إلي واحتضنني. هذه كانت درجة الاحترام بيننا".
 
وأضاف: "كما أن رونالدو ترك لي قميصا عليه عبارة إلى مارك مع أطيب التمنيات، في غرفة الملابس، بعد إحدى المباريات".
 
يذكر أن كلاتينبرغ الذي توقف عن التحكيم في أوروبا، وقرر التوجه للصين، أدار مباريات كبيرة، مثل نهائي بطولة يورو 2016، ونهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016.
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