living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تركي آل الشيخ: كرة القدم تعاني بسبب كورونا.. ويستثني ناديا

11
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعتبر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مساء الأحد، أن أزمة كورونا ستؤثر بشدة على عالم كرة القدم حتى بعد زوالها.
 
وقال مالك نادي ألميريا الإسباني في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "أعتقد أن عالم كرة القدم سيختلف كثيرا بعد كورونا، الكثير من الأندية في العالم ستعاني وأسعار اللاعبين ستقل والرعايات ستقل ودخل الملاعب سيتأثر والنقل التلفزيوني أيضا".
 
وأضاف "أعتقد أننا أمام عالم جديد في كرة القدم، سنحتاج لسنوات طويلة لنعود إلى نفس وضع كرة القدم في 2019 للأسف".
 
وختم المنشور: "هذا الكلام لا يشمل نادي ألميريا إن شاء الله".
 
وفي وقت سابق، أعلن آل الشيخ أنه لن يخفض رواتب اللاعبين والموظفين في النادي الإسباني، الذي يملكه في ظل الأزمة الراهنة التي تسبب بها تفشي وباء "كوفيد-19".
 
ويأتي ذلك ضمن الظرف المادية الصعبة التي يمر بها أغلب الأندية بسبب إيقاف النشاطات الكروية، حيث لجأت أغلبها لخفض رواتب لاعبيها أهمها في إسبانيا أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout