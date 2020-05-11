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مسؤول في "البريميرليغ": اللاعبون قلقون بخصوص استئناف الدوري

11
MAY
2020
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قال بوبي بارنز نائب رئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا إن اللاعبين يشعرون بالقلق على صحتهم مع تخطيط الدوري الإنجليزي الممتاز باستئناف الموسم وسط جائحة كوفيد-19.
 
وترغب رابطة الدوري في استئناف الموسم في يونيو على ملاعب محايدة بمجرد أن تحصل على الضوء الأخضر من الحكومة لكن اللاعبين يشعرون بالقلق من نقل العدوى عند التنافس في رياضة يحدث فيها الكثير من التلامس والاحتكاك.
 
وأبلغ بارنز صحيفة "تايمز" "هناك بعض اللاعبين عبروا عن شعورهم بقلق كبير. هناك لاعبون مرتبطون بأطفال صغار ولاعبون مرتبطون بشريكات حبلى وببعض الناس التي تعاني من مشكلات صحية".
 
وأضاف "تحدث بعض اللاعبين الشبان السود معي وقرأوا ما كُتب في الصحافة وهم في حاجة إلى إجابات (بخصوص الدراسة)".
 
وكان تقرير بريطاني قد كشف أن السود أكثر عرضة للوفاة بمرض كوفيد- 19بواقع المثلين من البيض، بينما قال بارنز إن اللاعبين الشبان من أصحاب البشرة السمراء يشعرون بقلق كبير.
 
وتابع بارنز قائلا: "موقفي بخصوص الدوري الإنجليزي الممتاز كان من اليوم الأول أن الأمور تبدو جيدة جدا للناس مثلنا الذين يرتدون الملابس الرسمية للتعبير عن آرائهم لكننا لن نكون هناك في أيام السبت ولن نكون نحن من نعود إلى عائلاتنا".
 
وجاءت نتيجة اختبار كوفيد-19 إيجابية لثالث لاعب من برايتون مطلع الأسبوع ليثير المزيد من المخاوف بشأن استئناف المسابقة.
 
ومن المنتظر أن تجتمع أندية الدوري اليوم الاثنين لمناقشة إمكانية استئناف 92 مباراة متبقية في الموسم.
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