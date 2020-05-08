ضربة جديدة للكالشيو.. ناد إيطالي يعلن عن حالات كورونا

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تعقدت خطط إيطاليا باستئناف منافسات دوري الدرجة الأولى "سيريا آ"، بعد إعلان نادي فيورنتينا عن عدد من الإصابات بكورونا داخل النادي.

وقال نادي فيورنتينا، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الخميس، إن 3 من لاعبيه و3 من العاملين مع الجهاز الفني، أصيبوا بفيروس كورونا.

وخضع الفريق لاختبارات، قبل العودة للتدريبات، بعد توقف دام شهرين بسبب الجائحة في إيطاليا.

ولم يكشف فيورنتينا عن أسماء اللاعبين وقال إنه سيسمح لبقية التشكيلة بتدريبات فردية اختيارية.

وقال النادي الإيطالي: "قام النادي وفقا للبروتوكول الصحي بعزل المصابين".

وأضاف: "في صباح الغد (الجمعة) ستخضع بقية المجموعة لفحوص طبية واختبارات لياقة قبل بدء التدريبات الاختيارية في الملعب".

ومنحت الحكومة الإيطالية أندية الدوري الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات هذا الأسبوع ضمن إجراءات لتخفيف قيود العزل العام، رغم أن بوسع اللاعبين ممارسة التدريبات الفردية فقط.

ويأمل الدوري في استئناف النشاط في مايو أو يونيو، لكن الأمر يتوقف على موافقة الحكومة.