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هولندا: لا جماهير في الملاعب قبل "لقاح كورونا"

8
MAY
2020
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قال وزير الصحة الهولندي هوجو دي يونغ، الخميس، إن المنافسات الرياضية في البلاد ستقام من دون جماهير حتى يتم تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.
 
وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الأربعاء، إن المنافسات الرياضية يمكنها استئناف نشاطها في البلاد في الأول من سبتمبر، لكن وزير الصحة قال إنه لن يتم السماح بأي تجمعات كبيرة، حتى يتم تطوير لقاح للفيروس.
 
وقال دي يونغ في رسالة للبرلمان الهولندي "لا يمكننا تحديد أي موعد للخطوة الأخيرة الخاصة بالتجمعات الكبيرة. لن يكون الأمر ممكنا إلا بعد تطوير لقاح لفيروس كورونا، ولا أحد يدري الفترة التي سيستغرقها هذا الأمر".
 
وتابع "نتمنى أن يحدث قريبا لكنه سيستغرق عاما أو أكثر في الواقع".
 
وحظرت هولندا كافة الأحداث الرياضية حتى 31 أغسطس المقبل، وأعلن رئيس الوزراء، الأربعاء، فتح الباب أمام العديد من الألعاب لبدء التخطيط لاستئناف نشاطها.
 
ويتضمن هذا الإعلان الدوري الهولندي لكرة القدم الذي يمكنه الآن التطلع للموسم المقبل عقب إلغاء موسم 2019-2020 بالفعل في 24 أبريل الماضي.
 
وقالت سلطات الصحة في هولندا، الخميس، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 455 ليصل إلى 41774 وإن الوفيات زادت 84.
 
وقال المعهد الوطني للصحة في تحديثه اليومي إن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 5288. وحذر المعهد من أنه لا يسجل سوى الحالات المؤكدة، وأن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك.
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