living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لاعب منتخب مصر السابق يثير ضجة بعد "الاعتراف بالتفويت"

8
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثار لاعب منتخب مصر السابق أسامة نبيه ضجة في الأوساط الرياضية، بعد تصريحات تلفزيونية أقر فيها "بالتراخي" عندما واجه فريقه السابق الزمالك مع غزل المحلة.
 
وكان نبيه يلعب للزمالك، قبل أن يخرج في رحلة احترافية إلى ألطاي سبور التركي عام 2000، ثم الكويت الكويتي، وعاد إلى مصر عبر بوابة فريق غزل المحلة لمدة 4 أشهر، ومنه إلى الزمالك مجددا.
 
لكن الأقدار ساقت نبيه خلال فترة لعبه القصيرة مع غزل المحلة، إلى مواجهة فريقه السابق الزمالك، في نصف نهائي كأس مصر موسم 2001-2002.
 
وقال نبيه في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "انتهى الدوري في الكويت في ديسمبر. فقررت العودة إلى مصر عبر غزل المحلة. واجهت الزمالك في نصف نهائي الكأس وأنا أعلم أنني سأعود إليه بعد المباراة".
 
وتابع نبيه، الذي عمل مدربا عاما لمنتخب مصر مع المدير الفني هيكتور كوبر: "أتيحت لي فرص للتهديف (في شباك الزمالك)، لكن قلبي لم يطاوعني".
 
وأضاف نبيه: "كنت ألعب على إبراهيم حسن (مدافع الزمالك)، وقلت له شيل (أي شتت الكرة)".
 
وانتهى اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 2-1، الذي صعد إلى النهائي وتوج بطلا للكأس على حساب بلدية المحلة.
وكشفت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن إدارة نادي غزل المحلة تنوي مقاضاة نبيه بعد تصريحاته الأخيرة.
 
ونقلت الصحيفة عن مصادر بإدارة النادي، قالت إن "غزل المحلة يجهز بيانا للرد على أسامة نبيه وإيضاح وجهة نظر النادي للرأي العام، كما يتم حاليا حصر الأموال التي حصل عليها خلال فترة لعبه لغزل المحلة، تمهيدا لمقاضاته والمطالبة بتعويض كبير".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout