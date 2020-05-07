الوليد بن طلال يسعى لشراء مرسيليا الفرنسي

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في الوقت الذي يقترب فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أفادت تقارير صحيفة أجنبية ان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة يسعى لشراء نادي مرسيليا الفرنسي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشارت صحيفة "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية و"Foot 01" إلى أن الأمير الوليد بن طلال التقى خلال الأسابيع القليلة الماضية مع العديد من المديرين الرياضيين البارزين الذين سبق لهم إدارة عدد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسهم البرتغالي أنتيرو هنريك المدير الرياضي السابق لناديي بورتو وباريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك لبحث الخطوات اللازمة للاستحواذ على مارسيليا، والخطة المستقبلية لتطوير النادي الفرنسي الشهير.

ووفقا لبعض الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الاربعاء، فإن الأمر أكبر من اشاعات او تقارير صحفية لأن رغبة الوليد بن طلال في شراء نادي مرسيليا تعززها المكانة التجارية للمدينة الفرنسية التي تضم العديد من العرب.

وكشفت التقارير الى ان الوليد بن طلال مستعد لدفع 250 مليون يورو من أجل شراء مرسيليا لكن العقبة الوحيدة ستكون في الاستحواذ على ملعب "فيلودروم" لأنه مملوك للمدينة الفرنسية وليس للنادي، الا ان وسائل إعلام فرنسية أكدت أن البلدية وافقت على بيع الملعب، ويمكن للاتفاق أن يمضي قدماً".

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من ادارة شركة المملكة القابضة .

وكان صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ابرم صفقة لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

واستحوذ التكتل السعودي على حصة 80% في نادي نيوكاسل، مقابل 10% لصالح شركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" المملوكة لـ"أماندا ستافلي"، و10% لمجموعة "روبن برازرز".

ويُعتبر ياسر الرميّان الرئيس القادم لنيوكاسل، من أبرز رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو.

وبحسب الموقع الرسمي لشركة أرامكو، فإن ياسر الرميّان، يشغل عدة مناصب أخرى، من بينها عضوية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومستشار لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورئيس مجلس الإدارة بمركز دعم اتخاذ القرار وعضو مجلس الإدارة بصندوق التنمية الصناعية السعودي.