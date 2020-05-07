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"كورونا" يفرض المعاناة على الدوري الإيطالي مجددا

7
MAY
2020
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أكد فريق تورينو الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء، إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد دون أن يسميه، في أول جولة من الاختبارات ضمن خطة النادي للعودة للتدريبات.
 
وأوضح النادي في بيان له أن لاعبا لم يكشف عن اسمه تم تشخيص إصابته بالفيروس خلال الفحوصات التي أجريت على اللاعبين والجهاز الفني مع عودة فرق الدوري المحلي إلى التدريب الفردي هذا الأسبوع.
 
وقال: "خلال الفحوصات الطبية الأولى التي أجريت على لاعبي نادي تورينو، ظهرت حالة إيجابية  بفيروس كوفيد-19".
 
وأضاف البيان ""تم وضع اللاعب الذي لا يعاني من أعراض حاليا، على الفور في الحجر الصحي وسيتم مراقبته باستمرار".
 
وكان تورينو أحد الأندية التي أعربت عن قلقها بشأن العودة إلى المنافسة في الوقت الذي تواجه فيه إيطاليا معركة مع الوباء الذي أودى بحياة ما يقارب 30 ألف شخص في البلاد.
 
واعترف رئيس النادي، أوربانو كايرو، هذا الأسبوع بوجود "آراء متباينة" رغم الإعلان رسميا على أن جميع فرق الدوري العشرين تدعم خطة إكمال الموسم المعلق منذ العاشر من مارس.
 
وكان جاره يوفنتوس أول نادٍ في إيطاليا يعلن إصابة لاعب في صفوفه بـ"كوفيد-19"، وهو المدافع دانييلي روغاني، وذلك ليل 11-12 مارس. وبعد أقل من أسبوع، أعلن تسجيل حالة ثانية تعود للاعب خط الوسط الفرنسي بليز ماتويدي.
 
وأكد النادي منتصف أبريل، تعافي اللاعبَين على غرار إعلانه اليوم تعافي نجم خط وسطه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا.
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