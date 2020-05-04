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كريستيانو رونالدو في ورطة بسبب طائرته الخاصة

4
MAY
2020
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يبدو أن عودة مهاجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، إلى إيطاليا قد تم تأجيلها، إذ لا يمكنه الطيران من جزيرة ماديرا الإسبانية، مسقط رأسه التي يقضي فيها فترة العزل الذاتي، إلى تورينو.
 
أفاد موقع Football Italia ، نقلا عن TVI، أن الطائرة الخاصة للنجم البرتغالي البالغ 35 عاما موجودة في مدريد، وتم رفض طلب السماح للطائرة بالإقلاع مرتين، ويرجع ذلك إلى القيود التي تفرضها الحكومة الإسبانية على الرحلات الجوية.
 
 
وطلب يوفنتوس من لاعبيه العودة إلى تورينو للخضوع لفترة الحجر الصحي الإلزامية واستئناف التدريبات.
 
 يذكر أن رونالدو غادر تدريب يوفنتوس، يوم 3 مارس الماضي، بعد تلقيه نبأ نقل والدته إلى المستشفى إثر تعرضها لجلطة دماغية، وهبط في مطار "فونشال" بالبرتغال، صحبة رفيقته جورجينا رودريغيز وابنه البكر كريتسيانو جونيور، ليكون بجانب والدته.
 
وبعد ذلك توقف الدوري الإيطالي وجميع الدوريات في العالم تقريبا بسبب جائحة كورونا، ليبقى النجم البرتغالي منذ ذلك الوقت في جزيرة ماديرا مسقط رأسه ويقضي أوقاته مع أسرته في الحجر الصحي.
 
جدير بالذكر، أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب "الكالتشيو"، برصيد 63 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة، بعد انقضاء 26 جولة.
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