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نيمار يتنازل عن 100 مليون يورو ونصف راتبه لعيون برشلونة

4
MAY
2020
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رفض المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، عرضا مغريا لتمديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك من أجل تحقيق حلم العودة إلى فريقه السابق، برشلونة الإسباني.
 
وذكرت صحيفة "El Mundo Deportivo" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان عرض على نيمار 100 مليون يورو كمكافأة لتمديد عقده، لكن الأخير رفض العرض والتمديد.
 
 
وأوضحت الصحيفة، أن صاحب الـ28 عاما، لو قبل العرض، لكان أيضا سيحافظ على راتبه السنوي البالغ أكثر من 50 مليون يورو.
 
ولفتت "El Mundo Deportivo"، أن نيمار بات أيضا مستعدا للتخلي عن 50% من راتبه الحالي، من أجل العودة إلى برشلونة، الذي قضى معه أربعة مواسم ناجحة بين العامين 2013 و2017، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.
 
وتشير التقارير الواردة من إسبانيا، أن الفريق الكتالوني يعتزم بيع لاعبه البرازيلي آرتور ميلو، الذي تقدر قيمته بنحو 60 مليون يورو، لتمويل صفقة التعاقد مع نيمار. 
 
وكان برشلونة قريبا جدا من استعادة نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الصفقة انهارت في آخر لحظة، بسبب المغالاة المادية لإدارة سان جيرمان.
 
يذكر أن نيمار، الذي ينتهي عقده مع سان جيرمان صيف العام 2022، شارك هذا الموسم في 15 مباراة، سجل خلالها 13 هدفا وصنع لزملائه 6 أهداف أخرى.
روسيا اليوم
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