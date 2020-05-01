رئيس وزراء البرتغال: قد يتم استئناف دوري كرة القدم في 30 مايو

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قال أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال يوم الخميس إن آخر عشر مباريات متبقية من دوري الأضواء المحلي لكرة القدم قد يتم استكمالها اعتبارا من 30 مايو أيار مع الاعلان عن خطة تدريجية لتخفيف حالة الإغلاق العام التي فرضت قبل ستة أسابيع لمحاربة تفشي فيروس كورونا.

وقال كوستا إن الدوري سيحتاج للحصول على الضوء الأخضر من وزارة الصحة قبل عودة النشاط وإن المباريات ستقام خلف أبواب مغلقة.

وأضاف أنه يمكن استئناف رياضات فردية مثل الجولف والتنس اعتبارا من يوم الاثنين.

وتم تعليق الدوري في 12 مارس اذار بينما كان بورتو يتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا حامل اللقب بعد 24 جولة في صراع مثير على اللقب.

ويملك بورتو، وصيف بطل الموسم الماضي، 60 نقطة متفوقا بنقطة على غريمه في لشبونة. بينما يأتي سبورتنج براجا في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

وقد تصبح البرتغال واحدة من أولى مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا التي تستأنف نشاطها في خضم وباء كورونا الذي أجبر فرنسا وهولندا بالفعل على إلغاء الموسم.