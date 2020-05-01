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بوتشيتينو يريد توتنهام "ليتحقق الحلم"

1
MAY
2020
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يأمل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في عودته لقيادة فريقه السابق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم في يوم ما، لإنهاء مهمة كان بدأها.
 
وأقال النادي اللندني بوتشيتينو من منصبه مدربا للفريق في نوفمبر الماضي، على خلفية الانطلاقة السيئة في الموسم، بعد 6 اشهر فقط على قيادته "سبيرز" إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
 
وأشارت تقارير صحفية، إلى أن بوتشيتينو يعتبر المرشح الأول لتسلم مهمة الإدارة الفنية، لفريق نيوكاسل يونايتد، لكن المدرب الأرجنتيني لم يخف رغبته في العودة إلى فريق شمال لندن، في مرحلة ما من حياته المهنية.
 
وقال مدرب ساوثمبتون وإسبانيول السابق، الذي أمضى أكثر من 5 سنوات في شمال لندن، لشبكة "بي تي" البريطانية التلفزيونية "كانت رحلة مذهلة انتهت بالطريقة التي لم يرغب فيها أحد".
 
وأضاف: "في أعماق قلبي أنا متأكد من أن مساراتنا سوف تتقاطع مرة أخرى. منذ اليوم الذي غادرت فيه النادي، حلمي هو العودة في يوم من الأيام ومحاولة إنهاء العمل الذي لم ننهيه. كنا قريبين جدا من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا".
 
وأشار بوتشيتينو أنه شعر باندفاع نحو مهمته التالية، لكنه لا يزال يشعر بالحنين لتوتنهام.
 
وفشل اللاعب السابق، البالغ من العمر 48 عاما، في الفوز بأي لقب مع سبيرز منذ تسلمه عام 2014، حيث كان احتلاله مركز الوصافة في الدوري الممتاز لموسم 2014-2015، ودوري الأبطال 2018-2019 أفضل إنجازاته.
 
وقال: "في أعماقي أريد العودة لأن المشجعين مميزون للغاية. ربما خلال 5 أو 10 سنوات، ولكن قبل أن أموت أريد أن أكون مدربا في توتنهام".
 
وتابع: "أريد أن أشعر باحساس الفوز بلقب واحد مع توتنهام لأن المشجعين مذهلون، كل الحب الذي تلقيناه كان مذهلا وهذه فرصة جيدة لرد كل الحب الذي أظهروه لنا منذ اليوم الأول".
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