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أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن إنتر ميلانو حدد قيمة السلوفيني، ميلان سكرينيار، مدافع الفريق، والذي يعتبر هدفا رئيسيا لمانشستر سيتي الإنجليزي.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن إنتر ميلانو سيكون مستعدًا فقط للنظر في السماح لمدافعه سكرينيار بالرحيل، مقابل مبلغ مالي لا يقل عن 70 مليون يورو.

وأضاف أن مانشستر سيتي لم يتخل عن ملاحقته لسكرينيار، لاسيما وأنه يعد الخيار الأول لبيب غوارديولا، المدير الفني للسيتيزنز.

وتابع الموقع أن الصفقة قد تكون صعبة على مانشستر سيتي، في ظل استبعاد الفريق من منافسات دوري أبطال أوروبا بسبب انتهاكات اللعب المالي النظيف، بجانب تفشي كورونا وما ترتب عليها من آثار اقتصادية على الأندية.

وانضم سكرينيار لصفوف إنتر ميلانو، في صيف 2017، قادمًا من سامبدوريا، في صفقة بلغت قيمتها 34 مليون يورو.

ولعب سكرينيار 32 مباراة هذا الموسم بقميص إنتر ميلانو، فيما يمتلك 31 مباراة دولية رفقة منتخب بلاده.