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صحيفة: رونالدو "متهم" بتسريب اختبارات كورونا الخاصة بديبالا

1
MAY
2020
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كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو متورط في تسريب اختبارات زميله الأرجنتيني ديبالا، وذلك لتبرير رفضه العودة لإيطاليا حاليا.
 
وقالت الصحيفة الإيطالية إن رونالدو متهم بتسريب نتائج اختبارات فيروس كورونا المستجد لديبالا والتي جاءت إيجابية.
 
وأرجعت الصحيفة إقدام رونالدو على هذه الخطوة، لتبرير عدم عودته لإيطاليا، حيث يتواجد حاليا في مدينة ماديرا البرتغالية منذ بداية أزمة كورونا، بينما قام نادي يوفنتوس باستدعاء جميع اللاعبين الذي عادوا إلى أوطانهم من أجل التحضير للعودة إلى التدريبات، حسبما ذكر موقع "سبورت 360" الرياضي.
 
وأوضحت الصحيفة أن رونالدو لا يوّد العودة إلى إيطاليا خوفا من تعرضه هو وعائلته للإصابة بالوباء، لذا قام بتسريب لوسائل نتائج فحوصات ديبالا الإيجابية لوسائل الإعلام.
 
وكانت تقارير إعلامية، قد أشارت إلى أن ديبالا، لا يزال يحمل فيروس كورونا المستجد رغم أنه أجرى 4 فحوصات خلال ستة أسابيع.
 
ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن وسائل إعلام إيطالية أن أن ديبالا خضع لاختبار فيروس كورونا مؤخرا، وكانت النتيجة إيجابية للمرة الرابعة منذ الإعلان عن إصابته بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
 
وكشف ديبالا عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" إصابته بفيروس كورونا هو وصديقته يوم 21 مارس الماضي، لكنه لم يتعافى من المرض حتى الآن.
 
وأعلنت صديقة ديبالا في نهاية مارس الماضي تعافيهما من الفيروس، قبل أن تصرح في بداية الشهر الحالي إن نتيجة اختبار كورونا تحولت لإيجابية مرة أخرى.
 
وقالت وقتها إنهما لا يعانيان من أي أعراض، ولكنهما سيستمران في الحجر الصحي.
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