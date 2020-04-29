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رئيس وزراء إسبانيا: يمكن للاعبين العودة للتدريبات الفردية اعتبارا من الأسبوع المقبل

29
APRIL
2020
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قال بيدرو سانتشيث رئيس وزراء إسبانيا يوم الثلاثاء إن اللاعبين المحترفين في كرة القدم الإسبانية يمكنهم العودة للتدريبات اعتبارا من الأسبوع المقبل.
 
وأعلن رئيس الوزراء يوم الثلاثاء خطة من أربع مراحل لرفع إجراءات العزل العام المفروضة على البلاد للسيطرة على أحد أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم وذلك بهدف العودة للحياة الطبيعية بحلول نهاية شهر يونيو حزيران.
 
ويمكن للاعبين العودة للتدريبات الفردية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل كما يمكنهم التدرب معا في مجموعات صغيرة بعدها بأسبوع ضمن الخطة.
 
وقال سانتشيث في خطاب عبر التلفزيون ”يمكن للرياضيين المحترفين العودة للتدريبات بشكل منفرد اعتبارا من الرابع من مايو في المرحلة الأولى“.
 
وأضاف رئيس وزراء إسبانيا أن رفع الإجراءات الصارمة سيختلف من منطقة لأخرى بناء على عوامل مثل معدل تطور العدوى وعدد أسرة العناية الفائقة المتاحة ومدى امتثال المناطق لقواعد التباعد الاجتماعي.
 
وفي المرحلة التالية والتي قد تبدأ في 11 مايو أيار سيتم السماح بالتدريب ضمن مجموعات صغيرة.
 
وتوقفت الكرة الإسبانية منذ العاشر من مارس آذار لكن مع استهداف عودة الحياة إلى طبيعتها بحلول نهاية يونيو منح رئيس الوزراء الأمل في استئناف دوري الدرجة الأولى الذي أكد رئيس رابطته مجددا اليوم رغبته في استكمال الموسم.
 
وقال خافيير تيباس رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى في بيان ”كرة القدم في إسبانيا صناعة مهمة نحتاج إلى إعادة تنشيطها.“لا أفهم كيف سيكون هناك مخاطر أكبر للعب الكرة خلف أبواب مغلقة“.
 
وعانت إسبانيا أحد أسوأ موجات تفشي مرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس على مستوى العالم ولذلك تخضع لإجراءات العزل العام الصارمة منذ 14 مارس آذار لكنها بدأت في الآونة الأخيرة تخفيف القيود.
Reuters
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