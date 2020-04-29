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"البصق" ممنوع نهائيا.. الفيفا يستعد للزمن الجديد

29
APRIL
2020
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بعد اقتراح ارتداء لاعبي كرة القدم للكمامات خلال المباريات، خرج رئيس اللجنة الصحية في الاتحاد الدولي لكرة القدم ليقترح حظر عادة البصق خلال المباريات، ومعاقبت المخالفين "بالبطاقة الصفراء".
 
وأشار البروفسور ميشال دهوغ، رئيس اللجنة الصحية في الفيفا، إلى أنه يجب أن يتم حظر البصق خلال المباريات تماما، عند عودة كرة القدم مجددا بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا.
 
وقال دهوغ لصحيفة "تيليغراف" البريطانية: "هذه ممارسة شائعة في كرة القدم وليست صحية للغاية. عندما نستهل كرة القدم مجددا، أعتقد انه يجب تجنب هذا الأمر قدر الإمكان. يبقى معرفة ما اذا كان ذلك ممكنا".
 
وتحدث عن احتمال توجيه إنذار من قبل الحكام للاعب الذي يقوم بالبصق: "يمكن للحكم أن يشهر بطاقة صفراء. هذا أمر غير صحي (البصق) ويمكنه نشر الفيروس. هذا أحد الاسباب الذي يجعلنا نتوخى الحذر الشديد قبل البدء مرة أخرى. لست متشائما..".
 
وبحسب الدكتور إيان بريرلي، عالم الفيروسات في جامعة كامبريدج: "تبقى الكريات اللعابية الحاملة للفيروس على أرض الملعب لعدة ساعات"، لذا يمكن للبصق أن ينقل العدوى خلال المباريات.
 
وحذر بريرلي من طريقة الاحتفال بعد تسجيل الأهداف، والمصافحة قبل المباريات، وتبادل القمصان بعد نهايتها.
 
وتستعد أندية كرة القدم لعودة محتملة للمنافسات، في الأشهر المقبلة، والتي من الحتمل أن تعود بإجراءات صارمة وتغييرات في عادات وتقاليد اللاعبين والأندية.
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