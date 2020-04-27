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جوتا لاعب ولفرهامبتون: من المستحيل استعادة اللياقة سريعا

27
APRIL
2020
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قال ديوجو جوتا لاعب ولفرهامبتون واندرارز إن الغياب عن المباريات يجعل ”من المستحيل“ على اللاعبين استعادة قمة لياقتهم بمجرد استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وتوقفت كرة القدم للمحترفين في إنجلترا الشهر الماضي ولأجل غير مسمى بسبب جائحة فيروس كورونا حيث قُتل أكثر من 20 ألف شخص في بريطانيا بينما يتدرب اللاعبون بشكل فردي خلال إجراءات العزل العام.
 
ولا تبدو العودة وشيكة إذ سيكون أفضل سيناريو ممكن هو استئناف المسابقة في منتصف يونيو حزيران.
 
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن جوتا قوله ”الهدف هو البقاء بالمنزل لأطول وقت ممكن ومحاولة الحفاظ على الجاهزية لأننا نعلم أن المسابقة قد تعود ويجب أن نكون مستعدين.
 
”عندما تبدأ سيكون الأمر أشبه بفترة ما قبل انطلاق الموسم بالنسبة للاعبين لأنك عندما لا تلعب يكون من المستحيل أن تبقى جاهزا كما كنت. يمكن أن يحدث أي شيء لأننا سنلعب وكأننا في موسم جديد“.
 
ومن المنتظر إقامة المباريات دون مشجعين عند استئناف المسابقة ويعتقد جوتا أن اللعب خلف الأبواب المغلقة أفضل من عدم اللعب تماما.
 
وأضاف جوتا ”إذا كان الاختيار بين عدم استكمال الموسم أو استكمال الموسم خلف الأبواب المغلقة، فإننا سنختار بوضوح إنهاء الموسم خلف الأبواب المغلقة لكن الجميع يرغبون في وجود الجماهير.
 
”ربما نحتاج إلى السير خطوة بخطوة وستكون الخطوة الأولى هي اللعب خلف الأبواب المغلقة“.
 
وكان ولفرهامبتون يحتل المركز السادس برصيد 43 نقطة عند توقف الدوري الممتاز وبفارق خمس نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب.
Reuters
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