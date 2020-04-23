كريستال بالاس الإنجليزي يفقد "مسعفه القديم" في معركة كورونا

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أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأربعاء، وفاة أحد المسعفين الذين عملُوا مع النادي طيلة عقود، ورحل عن الحياة، مؤخرا، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأورد الفريق أن يان راينولندس، 53 عاما، الذي كان أيضا من أنصار الفريق الكروي، مرض في الشهر الماضي، ثم توفي مؤخرا.

وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن المسعف الراحل نذر 32 عاما من حياته للخدمة في خدمة إسعاف العاصمة البريطانية لندن.

ويعد الراحل ثالث عامل في خدمة إسعاف لندن يفارق الحياة من جراء الوباء، وانتقل إليه الفيروس أثناء القيام بعمله، خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وقال الدكتور أمير بكرفان، إنه عمل عن قرب مع المسعف وأثنى على خصاله، مضيفا أنه "أفضل صديق يمكن أن يتمناه المرء".

وأضاف أنه عمل ثماني سنوات إلى جانب الراحل في ملعب سيلهورت بارك، جنوبي لندن، ضمن فريق الإسعاف "كان شخصا باسما على الدوام، كما أنه ظل هادئا وواحدا من أنصار كريستال بالاس".

ونشر الفريق الإنجليزي، بيان ينعى الراحل، متقدما بالتعازي إلى عائلة الراحل الذي واكب الفريق طيلة عقود.