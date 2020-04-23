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إيطاليا غير مستعدة لتحديد موعد لعودة تدريبات أندية الدوري

23
APRIL
2020
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قال وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا يوم الأربعاء إن الحكومة لا تزال غير مستعدة لتحديد موعد لعودة فرق دوري الدرجة الأولى للتدريبات تمهيدا لاستئناف محتمل للمباريات.
 
وأشار سبادافورا، عقب اجتماع مع الاتحاد الإيطالي وروابط الدوري واللاعبين والحكام، إلى أن القرار قد يتخذ خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
وأبلغ الصحفيين ”استمعت باهتمام شديد للأطراف المختلفة وفي الأيام المقبلة، بعد نقاش مع وزارة الصحة، سنصدر قرارات بشأن مدى امكانية وسبل العودة إلى التدريبات“.
 
وقال إنه كان من الضروري ”بحث كل الجوانب المتعلقة بالاستئناف المحتمل للتدريبات وسط ظروف آمنة تماما للرياضيين والأجهزة الفنية للأندية“.
 
وباتت إيطاليا من أكثر الدول تضررا من مرض كوفيد 19 وتوقفت منافسات كرة القدم الاحترافية منذ التاسع من مارس آذار وعبر الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري عن الرغبة في استكمال الموسم إن كان هذا ممكنا.
 
وأصدر الاتحاد الإيطالي إرشادات مفصلة لأساليب التعامل حال استكمال الدوري مثل عزل اللاعبين في معسكرات تدريب في الأيام الأولى للتجمع.
 
وقال سبادافورا في وقت سابق أمام مجلس الشيوخ ”ندرك أننا يجب أن نستعيد النشاط لأن الرياضة ذات قيمة اقتصادية واجتماعية مهمة لكننا سنفعل ذلك مع وضع صحة وسلامة الجميع في المقام الأول“.
Reuters
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