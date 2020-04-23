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فيدرر يقترح دمج اتحادي المحترفين والمحترفات وجاودينسي يرى فرصة للوحدة

23
APRIL
2020
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دعا روجر فيدرر يوم الأربعاء إلى دمج اتحاد اللاعبين المحترفين مع اتحاد اللاعبات المحترفات في كيان واحد مع توقف منافسات التنس عالميا بسبب جائحة فيروس كورونا ومعاناة اللاعبين في الدرجات الأدنى.
 
وتوقف موسم التنس في مارس آذار الماضي بسبب وباء كوفيد-19 وسيستمر هذا الأمر حتى منتصف يوليو تموز على الأقل وسط معاناة كبيرة للاعبي الدرجات الأدنى الذين يعتمدون فقط على مكافآت البطولات لكسب معيشتهم.
 
وكتب فيدرر الحاصل على 20 لقبا في منافسات فردي الرجال بالبطولات الأربع الكبرى في حسابه على تويتر يوم الأربعاء ”أتساءل فقط.. هل أنا الشخص الوحيد الآن الذي يفكر في أنه حان الوقت لكي يتحد تنس الرجال مع تنس السيدات في كيان واحد؟. أتصور حدوث اندماج بين الكيانين“.
 
وأضاف ”لا أتحدث عن دمج البطولات داخل الملعب لكن دمج الكيانين (اتحاد اللاعبين واتحاد اللاعبات) المسؤولين عن تنظيم بطولات المحترفين للرجال والسيدات“.
 
ويحظى التنس بمتابعة واسعة في جميع أنحاء العالم لكن إدارته لا تزال مشتتة حيث تدير اللعبة سبع هيئات مختلفة.
 
وبالإضافة إلى اتحادي اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات يدير اللعبة أيضا الاتحاد الدولي للتنس ومجالس إدارة البطولات الأربع الكبرى.
 
وأضاف اللاعب السويسري البالغ عمره 38 عاما ”من المربك جدا للجماهير وجود أكثر من نظام للتصنيف وشعارات مختلفة ومواقع مختلفة على الإنترنت وفئات مختلفة من البطولات.
 
”كان من المفترض أن يحدث هذا الدمج منذ فترة طويلة لكن حان الآن وقت التغيير. هذه أوقات صعبة في كل رياضة ويمكن أن نخرج من هذه الأزمة بكيانين ضعيفين أو هيئة واحدة أكثر قوة وكفاءة“.
 
وردا على مقترح فيدرر قال أندريا جاودينسي رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في بيان لرويترز إن رياضة التنس أمامها ”فرصة عظيمة“ للوحدة.
 
وأضاف ”التعاون الأخير بين الجهات المسؤولة عن اللعبة زاد إيماني بأن الوحدة في الرياضة هي أفضل سبيل لتعظيم الاستفادة من مواردنا وامكاناتنا وتقديم أفضل خدمة للجماهير في الملاعب وعبر شاشات التلفزيون ومنصات التواصل.
 
”ومن هذا المنطلق أرحب بمقترحات اللاعبين. كانت رياضة التنس دائما في الطليعة عندما يتعلق الأمر بالجمع بين الرجال والسيدات في ساحة المنافسة العالمية. إنها واحدة من مصادر قوتنا التي تجعلنا في موقع متميز عن رياضات أخرى.
 
”نتطلع لمواصلة التعاون والمناقشات مع اتحاد اللاعبات المحترفات وجميع الأطراف المعنية في قطاعات أخرى من صناعتنا“.
 
* ”نسير في الاتجاه نفسه“
وقال ستيف سايمون الرئيس والريس التنفيذي لرابطة اللاعبات إن الرابطة تتواصل مع رابطة اللاعبين بشأن العودة للبطولات ويتطلعان ”لمواصلة المحادثات حول كيفية العمل سويا“.
 
وأضاف في بيان ”قلت في السابق إننا نكون في أفضل حالاتنا كرياضة عندما نعمل سويا والأسابيع الأخيرة أوضحت ذلك“.
 
ونالت تعليقات فيدرر على مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب العديد من اللاعبين واللاعبات.
 
وقالت بيلي جين كينج أسطورة التنس الأمريكية التي أسست اتحاد اللاعبات المحترفات عام 1973 على تويتر ”أتفق تماما وقد قلت ذلك منذ بداية سبعينيات القرن الماضي. صوت واحد يمثل رياضة الرجال والسيدات معا. كانت هذه رؤيتي للتنس.
 
”انفصال اتحاد اللاعبات المحترفات كان دائما الخيار الثاني. أنا سعيدة أننا جميعا نسير في الاتجاه نفسه. دعونا نفعل ذلك“.
 
وساند رفائيل نادال، أحد الثلاثة الكبار في عالم التنس إلى جانب فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش، الفكرة.
 
وقال نادال الحاصل على 19 لقبا في البطولات الأربع الكبرى عبر تويتر ”كما تعلم يا روجر ومن خلال مناقشاتنا أتفق معك تماما في أن ذلك سيصبح أمرا رائعا للخروج من هذه الأزمة العالمية بكيان واحد يمثل اللاعبين واللاعبات“.
 
وتُعد لعبة التنس مربحة للاعبين الكبار بينما يعاني غالبا من يشارك في مسابقات الدرجات الأدنى من أجل تغطية نفقاتهم في ظل عدم وجود أي اشارات على موعد استئناف النشاط.
 
ويتعاون اتحاد اللاعبين مع اتحاد اللاعبات والاتحاد الدولي للتنس إلى جانب منظمي البطولات الأربع الكبرى لتدشين صندوق لمساعدة اللاعبين في الدرجات الأدنى والمتأثرين بتوقف المسابقات.
 
وقال ديوكوفيتش، رئيس مجلس اللاعبين المحترفين، إنه يخشى اعتزال العديد من لاعبي الدرجات الأدنى. ودعا زملاءه المحترفين لمساعدتهم.
 
وقال رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين مؤخرا إنه من المهم للغاية أن تعمل منظمته بشكل وثيق مع اتحاد المحترفات لمواجهة المنافسة الخارجية.
 
وأضاف الإيطالي جاودينسي، وهو لاعب سابق دخل قائمة أفضل 20 لاعبا على العالم، ”الجزء الأكثر صعوبة في الواقع هو تكاتف جميع الأطراف المعنية.
 
”نتنافس مع ألعاب أخرى ومنصات ترفيه أخرى. نحتاج إلى الاستثمار في التكنولوجيا والتعاون بشكل أكبر مع الهيئات الأخرى خاصة اتحاد المحترفات والاتحاد الدولي للتنس والبطولات الأربع الكبرى“.
 
لكن الأسترالي نيك كيريوس لم يكن متحمسا للأمر.
 
وكتب المصنف 40 عالميا في مواقع التواصل الاجتماعي ”هل سأل أي شخص أغلبية لاعبي رابطة المحترفين بشأن رأيهم في الاندماج مع رابطة المحترفات وما مدى فائدتها لنا؟“.
Reuters
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