كلوب: ليفربول ليس "مادة مصطنعة" ولديه دماء جديدة

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أكد مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، أن فريقه الذي يتصدر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لا يزال قادرا على تحسين مستواه بشكل إضافي رغم تعليق أنشطته الرياضية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال يورغن كلوب في مقابلة مع شبكة "سكاي الرياضية": "ليست لدي أدنى فكرة عما يخبئه المستقبل لنا. لكننا لن نتغير، هذا الفريق ليس مادة مصطنعة، ولا يزال لدينا مجال كبير للتحسن، ونعمل على ذلك. لدينا دماء جديدة تشق طريقها".

وأضاف أن عزيمة أعضاء النادي لن تتغير، مؤكدا أن نجاح "الريدز" يعتمد على ما تقوم به الأندية الأخرى لأن لديها الفرصة في تحسين الأمور، وتجاوزها بشكل أفضل.

وعلى صعيد استئناف المباريات المحلية، رأى كلوب أن عودة منافسات كرة القدم لا يجب أن يتم فرضها بالإكراه، وإن أقرّ بأن خوض المباريات مجددا قد يكون له تأثير إيجابي على المزاج العام في البلاد.

وأوضح كلوب "أفراد ليفربول جميعا في المنزل، لا نعاني من أي حالات إصابة بالفيروس أو ما شابه".

وتابع "قد نجتمع ونتدرب في مجموعات من شخصين أو خمسة أو ستة أو ثمانية، لكنني لست واثقا متى يكون ذلك ممكنا، علينا أن ننتظر قرار الحكومة بهذا الشأن. لا يمكننا أن نفرض ذلك".