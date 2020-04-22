ريال مدريد يستغل الأزمة ويتخلى عن "سانتياغو برنابيو"!

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استغل نادي ريال مدريد الإسباني أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقف المباريات لاستكمال أعمال تجديد ملعب "سانتياغو برنابيو"، حيث استكملت الأعمال منذ سماح الحكومة لقطاع الإنشاءات بالعودة لنشاطه.

وفي حين تتجه الأمور لاستكمال مباريات الدوري الإسباني خلف أبواب مغلقة، طلب النادي الملكي من رابطة الدوري الإسباني بلعب مبارياته المتبقية هذا الموسم على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في المدينة الرياضية الخاصة بالنادي.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية الى أن ريال مدريد حصل فعلاً على موافقة رابطة "الليغا" للعب على ملعب الكاستيا، لكنه ينتظر موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويسعى ريال من خلال اللعب على ملعبه الرديف بتسريع أعمال تجديد ملعبه حيث توضح الصور الجوي بعض الأعمال مثل تفكيك بعض أجزاء السطح، وتفكيك البرج الجنوبي ايضاً، حيث يخطط النادي لتثبيت سقف جديد قابل للسحب على الملعب كجزء من الترقية الشاملة.