ماذا تعرف عن المدرب الألماني يورغن كلوب؟

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لم يكن له دوراً بارزاً عندما كان لاعباً، لكنه تألق وهو واقفاً أمام مقاعد بدلاء الفرق التي دربها، إنه المدرب الألماني يورغن كلوب صاحب الإنجازات الكثيرة في كل نادٍ أشرف على تدريبه، فمن هو وماذا تعرف عنه؟

من هو؟

وُلد يورغن كلوب في 16 يونيو 1967 في شتوتغارت في ألمانيا، كان والده نوربرت كلوب لاعب كرة قدم، في حين أن ووالدته إليزابيث كلوب فكانت مندوبة مبيعات.

أمضى كلوب معظم طفولته في قرية غلاتن الألمانية، وكانت كرة القدم شغفه، فحلم بأن يصبح لاعبًا ومدربًا ناجحًا في هذه اللعبة.

انضم كلوب منذ الصغر الى نادي الهواة إيرزينغين، وفي عام 1986 صعد الى الفريق الأول موقعاً على اول عقد احتراف له، ثم انتقل الى فريق بفورزيم عام 1987. تنقل بعدها كلوب بين أكثر من فريق ألماني حتى وصوله الى فريق ماينز عام 1990.

مسيرته كلاعب ومدرب

أمضى كلوب معظم وقته كلاعب مع فريق ماينز، حيث لعب هناك 15 عاماً ولعب كظهير ايمين، مسجلاً 52 هدفًا، وبعد اعتزاله تم تعيينه مدربًا للفريق وذلك عام 2001.

أشرف كلوب على تدريب نادي ماينز لمدة سبع سنوات قاده خلالها للوصول الى بطولة الدرجة الأولى في الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، وتأهل في موسم 2005\2006 مع الفريق الى الدوري الأوروبي.

وقّع كلوب في مايو عام 2008 عقدًا مع نادي بروسيا دورتموند ليستلم ادارته الفنية، في الموسم الأول احتل كلوب مع دورتموند المركز السادس ثم احتل المركز الخامس في الموسم التالي.

لكن في موسم 2010\2011، انفجر كلوب مع فريقه بقيادته لتحقيق لقب الدوري الألماني متخطياً بايرن ميونيخ وكل باقي الأندية الألمانية القوية.

وتمكن كلوب من الحفاظ على لقبه في الموسم التالي، محققاً سلسلة من 28 مباراة دوري بلا هزيمة، وحقق انجازاً اخراً في ذلك الموسم بالفوز بلقب الكأس ما يعني الفوز بالثنائية المحلية للمرة الأولى في تاريخ النادي الأصفر.

في موسم 2012\2013، صب كلوب تركيزه على دوري أبطال أوروبا، وكانت مسيرته ناجحة للغاية بتخطيه دور المجموعات متفوقاً على مانشستر سيتي واياكس، مكملاً الطريق نحو النهاية ليتواجه مع الغريم الألماني التقليدي بايرن ميونيخ ويخسر في المباراة النهائية، وخسر في وقتها مباراة السوبر وأقصي من الكأس.

استمر كلوب مع بوروسيا دورتموند لموسمين آخرين، ولكن نتائجه مع الفريق بدأت تفقده الثقة بنفسه ونوعاً ما ليبدأ بالتفكير بمهمة جديدة بعيدة عن بوروسيا دورتموند، ليتخار ليفربول حيث انتقل لتدريب الفريق الإنجليزي في اوكتوبر من العام 2015.

سرعان ما وضع كلوب لمسته السحرية مع ليفربول، وهو بدأ بعمل كبير لإعادة النادي الإنجليزي الى مكانته الحقيقية بعد غياب طويل عن البطولات، فوصل معه في موسمه الأول الى نهائي الدوري الأوروبي قبل أن يخسره أمام اشبيلية الاسباني، وخسر لقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

لكن كلوب لم يتوقف هنا، بل تابع عمله الدؤوب لتشكيل أفضل فريق ممكن وبدأ بضم لاعبين مميزين تألقوا فور وصولهم الى ليفربول مثل ساديو ماني ومحمد صلاح وغيرهم من اللاعبين، إضافة الى اعتماده على لاعبين من المدرسة فثقل مواهبهم واصبحوا أساسيين في تشكيلته.

في موسم 2017-2018، وصل ليفربول مع كلوب الى نهائي دوري أبطال أوروبا، في نفس الموسم كان الصراع كبير على لقب الدوري الإنجليزي، ولكن في النهاية فشل ليفربول بالفوز على ريال في نهائي دوري الابطال ولم يتمكن من تحقيق لقب الدوري المنتظر.

في الموسم التالي، وبنفس العزيمة خاض ليفربول معركة على كل الجبهات، وصل ليفربول الى النقطة 97 في الدوري لكنه خسر أمام منافس لا يُقهر هو مانشستر سيتي، ولكن هذه المرة تمكن اخيراً كلوب من كسر حاجز النهائيات وفاز في نهائي دوري الابطال على توتنهام.

هذا الموسم، قدم ليفربول واحدة من افضل مواسمه على الاطلاق، ابتعد بأكثر من 21 نقطة عن اقرب منافسه في الدوري الإنجليزي وكان على بعد 6 نقاط فقط من حسم اللقب قبل توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.