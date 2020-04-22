هل يعود الدوري الألماني في 9 مايو؟

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يكثر الحديث في الأيام الأخيرة عن إمكانية عودة الدوري الألماني إلى الدوران مطلع الشهر المقبل (مايو)، وذلك لأنّ ألمانيا هي أكثر الدول الأوروبية استقراراً وسيطرةً على تفشي فيروس كورونا.

تكلمت الصحف الألمانية مطلع الشهر الحالي عن إمكانية عودة البوندسليغا مطلع شهر مايو، وقالت إنّ الاتحاد الألماني سيتخذ قراره النهائي في هذا الشأن أواخر الشهر الحالي (أبريل).

يبدو أنّ هذا الكلام سيُعلن رسمياً في القريب العاجل، بعدما أكد مسؤول مقاطعة شمال الراين فيستفاليا أرمين لاشيت أنّ "تاريخ التاسع من مايو هو الأقرب لأن يعاود الدوري نشاطه فيه".

أما مسؤول مقاطعة بافاريا ماركوس سودر فأثنى على كلام لاشيت، وأشار بدوره إلى أنّ "تاريخ 9 مايو هو الأقرب لأن يعود فيه الدوري الألماني من دون حضور الجمهور، أي خلف أبواب موصدة".

وأضاف: "إحتمال وجود كرة قدم في نهاية الأسبوع أكبر بكثير من عدمه"، أي أننا سنعود لنشاهد مباريات كرة القدم نهاية كل أسبوع مع استمرار الدوري الألماني.

ويأتي هذا القرار بعد أكثر من شهر على توقف البطولات ودخول بعض الأندية في أزمة مالية جراء تفشي وباء كوفيد-19.

من جهته، لفت وزير الصحة الألماني يانس سبان في حديث لصحيفة بيلد الألمانية أنه "بالإمكان أن تعود مباريات كرة القدم في ألمانيا خلف أبواب موصدة، وذلك لأنّ خطر عدوى انتقال الفيروس أصبح ضئيلاً في البلاد".

ورداً على كلام كل من مسؤول مقاطعة بافاريا ومسؤول مقاطعة شمال الراين فيستفاليا، قال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، كارل هاينتس رومينيغه: "تصريح مسؤول مقاطعة بافاريا ماركوس سودر ومسؤول مقاطعة شمال الراين فيستفاليا أرمين لاشيت يبشر بأجواء إيجابية لعودة الدوري الألماني. نحن على تواصل دائم مع السياسيين والمسؤولين الصحيين للمساهمة في تخفيف خطر تفشي الوباء. أريد أن أشكر الاتحاد الألماني لكرة القدم على عمله في إدارة كافة الأمور".

وحسب صحيفة بيلد، من المتوقع أن يعود البوندسليغا إلى الدوران في التاسع من مايو مع الجولة 33 من الدوري، تليها الجولة 34، ومن ثم تُقام مباريات الجولة 26 حتى الجولة 32، مع انتهاء الدوري في 21 يونيو.

علماً أنّ بايرن ميونيخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني برصيد 55 نقطة، يليه دورتموند في المركز الثاني (51 نقطة)، ولايبزيغ في المركز الثالث (50 نقطة)، ومونشنغلادباخ في المركز الرابع (49 نقطة)، وليفركوزن في المركز الخامس (47 نقطة)، وشالكه في المركز السادس (37 نقطة).

إليكم جدول مباريات الدوري الألماني حسب صحيفة بيلد:

9 و10 مايو (الجولة 33):

بايرن ميونيخ – فرايبورغ

لايبزيغ – بوروسيا دورتموند

هوفنهايم – يونيون برلين

فورتونا دوسلدورف – أوغسبورغ

هرتا برلين – باير ليفركوزن

ماينتس – فيردر بريمن

شالكه – فولفسبورغ

كولن – اينتراخت فرانكفورت

بادربورن – بوروسيا مونشنغلادباخ

13 مايو (المباراة المؤجلة):

فيردر بريمن – اينتراخت فرانكفورت

16 و17 مايو (الجولة 34):

دورتموند – هوفنهايم

ليفركوزن – ماينتس

مونشنغلادباخ – هرتا برلين

فولفسبورغ – بايرن ميونيخ

اينتراخت فرانكفورت – بادربورن

فيردر بريمن – كولن

فرايبورغ – شالكه

أوغسبورغ – لايبزيغ

يونيون برلين – دوسلدورف

23 و24 مايو (الجولة 26):

دوسلدورف – بادربورن

دورتموند – شالكه

لايبزيغ – فرايبورغ

هوفنهايم – هرتا برلين

كولن – ماينتس

يونيون برلين – بايرن ميونيخ

اينتراخت فرانكفورت – مونشنغلادباخ

أوغسبورغ – فولفسبورغ

فيردر بريمن – ليفركوزن

26 و27 مايو (الجولة 27):

ماينتس – لايبزيغ

فرايبورغ – فيردر بريمن

شالكه – أوغسبورغ

كولن – دوسلدورف

بادربورن – هوفنهايم

هرتا برلين – يونيون برلين

مونشنغلادباخ – ليفركوزن

بايرن ميونيخ – اينتراخت فرانكفورت

فولفسبورغ – دورتموند

30 و31 مايو (الجولة 28):

فيردر بريمن – مونشنغلادباخ

لايبزيغ – هرتا برلين

ليفركوزن – فولفسبورغ

هوفنهايم – كولن

أوغسبورغ – بادربورن

يونيون برلين – ماينتس

دورتموند – بايرن ميونيخ

اينتراخت فرانكفورت – فرايبورغ

دوسلدورف – شالكه

2 و3 يونيو (الجولة 29):

بايرن ميونيخ – دوسلدورف

مونشنغلادباخ – يونيون برلين

فولفسبورغ – اينتراخت فرانكفورت

هرتا برلين – أوغسبورغ

ماينتس – هوفنهايم

فرايبورغ – ليفركوزن

شالكه – فيردر بريمن

كولن – لايبزيغ

بادربورن – دورتموند

6 و7 يونيو (الجولة 30):

دورتموند – هرتا برلين

لايبزيغ – بادربورن

ليفركوزن – بايرن ميونيخ

اينتراخت فرانكفورت – ماينتس

فيردر بريمن – فولفسبورغ

دوسلدورف – هوفنهايم

فرايبورغ – مونشنغلادباخ

أوغسبورغ – كولن

يونيون برلين – شالكه

13 و14 يونيو (الجولة 31):

بايرن ميونيخ – مونشنغلادباخ

فولفسبورغ – فرايبورغ

هوفنهايم – لايبزيغ

دوسلدورف – دورتموند

هرتا برلين – اينتراخت فرانكفورت

ماينتس – أوغسبورغ

شالكه – ليفركوزن

كولن – يونيون برلين

بادربورن – فيردر بريمن

20 و21 يونيو (الجولة 32):

دورتموند – ماينتس

لايبزيغ – دوسلدورف

ليفركوزن – كولن

مونشنغلادباخ – فولفسبورغ

اينتراخت فرانكفورت – شالكه

فيردر بريمن – بايرن ميونيخ

فرايبورغ – هرتا برلين

أوغسبورغ – هوفنهايم

يونيون برلين - بادربورن