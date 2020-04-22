living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يعود الدوري الألماني في 9 مايو؟

22
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يكثر الحديث في الأيام الأخيرة عن إمكانية عودة الدوري الألماني إلى الدوران مطلع الشهر المقبل (مايو)، وذلك لأنّ ألمانيا هي أكثر الدول الأوروبية استقراراً وسيطرةً على تفشي فيروس كورونا.
 
تكلمت الصحف الألمانية مطلع الشهر الحالي عن إمكانية عودة البوندسليغا مطلع شهر مايو، وقالت إنّ الاتحاد الألماني سيتخذ قراره النهائي في هذا الشأن أواخر الشهر الحالي (أبريل).
 
يبدو أنّ هذا الكلام سيُعلن رسمياً في القريب العاجل، بعدما أكد مسؤول مقاطعة شمال الراين فيستفاليا أرمين لاشيت أنّ "تاريخ التاسع من مايو هو الأقرب لأن يعاود الدوري نشاطه فيه".
 
أما مسؤول مقاطعة بافاريا ماركوس سودر فأثنى على كلام لاشيت، وأشار بدوره إلى أنّ "تاريخ 9 مايو هو الأقرب لأن يعود فيه الدوري الألماني من دون حضور الجمهور، أي خلف أبواب موصدة".
 
وأضاف: "إحتمال وجود كرة قدم في نهاية الأسبوع أكبر بكثير من عدمه"، أي أننا سنعود لنشاهد مباريات كرة القدم نهاية كل أسبوع مع استمرار الدوري الألماني.
 
ويأتي هذا القرار بعد أكثر من شهر على توقف البطولات ودخول بعض الأندية في أزمة مالية جراء تفشي وباء كوفيد-19.
 
من جهته، لفت وزير الصحة الألماني يانس سبان في حديث لصحيفة بيلد الألمانية أنه "بالإمكان أن تعود مباريات كرة القدم في ألمانيا خلف أبواب موصدة، وذلك لأنّ خطر عدوى انتقال الفيروس أصبح ضئيلاً في البلاد".
 
ورداً على كلام كل من مسؤول مقاطعة بافاريا ومسؤول مقاطعة شمال الراين فيستفاليا، قال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، كارل هاينتس رومينيغه: "تصريح مسؤول مقاطعة بافاريا ماركوس سودر ومسؤول مقاطعة شمال الراين فيستفاليا أرمين لاشيت يبشر بأجواء إيجابية لعودة الدوري الألماني. نحن على تواصل دائم مع السياسيين والمسؤولين الصحيين للمساهمة في تخفيف خطر تفشي الوباء. أريد أن أشكر الاتحاد الألماني لكرة القدم على عمله في إدارة كافة الأمور".
 
وحسب صحيفة بيلد، من المتوقع أن يعود البوندسليغا إلى الدوران في التاسع من مايو مع الجولة 33 من الدوري، تليها الجولة 34، ومن ثم تُقام مباريات الجولة 26 حتى الجولة 32، مع انتهاء الدوري في 21 يونيو.
 
علماً أنّ بايرن ميونيخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني برصيد 55 نقطة، يليه دورتموند في المركز الثاني (51 نقطة)، ولايبزيغ في المركز الثالث (50 نقطة)، ومونشنغلادباخ في المركز الرابع (49 نقطة)، وليفركوزن في المركز الخامس (47 نقطة)، وشالكه في المركز السادس (37 نقطة).
 
إليكم جدول مباريات الدوري الألماني حسب صحيفة بيلد:
 
9 و10 مايو (الجولة 33):
 
بايرن ميونيخ – فرايبورغ
 
لايبزيغ – بوروسيا دورتموند
 
هوفنهايم – يونيون برلين
 
فورتونا دوسلدورف – أوغسبورغ
 
هرتا برلين – باير ليفركوزن
 
ماينتس – فيردر بريمن
 
شالكه – فولفسبورغ
 
كولن – اينتراخت فرانكفورت
 
بادربورن – بوروسيا مونشنغلادباخ
 
13 مايو (المباراة المؤجلة):
 
فيردر بريمن – اينتراخت فرانكفورت
 
16 و17 مايو (الجولة 34):
 
دورتموند – هوفنهايم
 
ليفركوزن – ماينتس
 
مونشنغلادباخ – هرتا برلين
 
فولفسبورغ – بايرن ميونيخ
 
اينتراخت فرانكفورت – بادربورن
 
فيردر بريمن – كولن
 
فرايبورغ – شالكه
 
أوغسبورغ – لايبزيغ
 
يونيون برلين – دوسلدورف
 
23 و24 مايو (الجولة 26):
 
دوسلدورف – بادربورن
 
دورتموند – شالكه
 
لايبزيغ – فرايبورغ
 
هوفنهايم – هرتا برلين
 
كولن – ماينتس
 
يونيون برلين – بايرن ميونيخ
 
اينتراخت فرانكفورت – مونشنغلادباخ
 
أوغسبورغ – فولفسبورغ
 
فيردر بريمن – ليفركوزن
 
26 و27 مايو (الجولة 27):
 
ماينتس – لايبزيغ
 
فرايبورغ – فيردر بريمن
 
شالكه – أوغسبورغ
 
كولن – دوسلدورف
 
بادربورن – هوفنهايم
 
هرتا برلين – يونيون برلين
 
مونشنغلادباخ – ليفركوزن
 
بايرن ميونيخ – اينتراخت فرانكفورت
 
فولفسبورغ – دورتموند
 
30 و31 مايو (الجولة 28):
 
فيردر بريمن – مونشنغلادباخ
 
لايبزيغ – هرتا برلين
 
ليفركوزن – فولفسبورغ
 
هوفنهايم – كولن
 
أوغسبورغ – بادربورن
 
يونيون برلين – ماينتس
 
دورتموند – بايرن ميونيخ
 
اينتراخت فرانكفورت – فرايبورغ
 
دوسلدورف – شالكه
 
2 و3 يونيو (الجولة 29):
 
بايرن ميونيخ – دوسلدورف
 
مونشنغلادباخ – يونيون برلين
 
فولفسبورغ – اينتراخت فرانكفورت
 
هرتا برلين – أوغسبورغ
 
ماينتس – هوفنهايم
 
فرايبورغ – ليفركوزن
 
شالكه – فيردر بريمن
 
كولن – لايبزيغ
 
بادربورن – دورتموند
 
6 و7 يونيو (الجولة 30):
 
دورتموند – هرتا برلين
 
لايبزيغ – بادربورن
 
ليفركوزن – بايرن ميونيخ
 
اينتراخت فرانكفورت – ماينتس
 
فيردر بريمن – فولفسبورغ
 
دوسلدورف – هوفنهايم
 
فرايبورغ – مونشنغلادباخ
 
أوغسبورغ – كولن
 
يونيون برلين – شالكه
 
13 و14 يونيو (الجولة 31):
 
بايرن ميونيخ – مونشنغلادباخ
 
فولفسبورغ – فرايبورغ
 
هوفنهايم – لايبزيغ
 
دوسلدورف – دورتموند
 
هرتا برلين – اينتراخت فرانكفورت
 
ماينتس – أوغسبورغ
 
شالكه – ليفركوزن
 
كولن – يونيون برلين
 
بادربورن – فيردر بريمن
 
20 و21 يونيو (الجولة 32):
 
دورتموند – ماينتس
 
لايبزيغ – دوسلدورف
 
ليفركوزن – كولن
 
مونشنغلادباخ – فولفسبورغ
 
اينتراخت فرانكفورت – شالكه
 
فيردر بريمن – بايرن ميونيخ
 
فرايبورغ – هرتا برلين
 
أوغسبورغ – هوفنهايم
 
يونيون برلين - بادربورن
Eurosport
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout