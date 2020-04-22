قرار حاسم لأندية الدوري الإيطالي

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اتفقت أندية الدرجة الأولى في الدوري الإيطالي لكرة القدم بالإجماع على استكمال المنافسات وعدم انهاء الدوري في هذا الوقت، بعد أن رافق الأمر الكثير من الشائعات عن رفض بعض الأندية هذا الاقتراح.

وتم التصويت بالإجماع خلال اجتماع عبر الفيديو ضم كل الأندية، على استكمال الدوري في حال سمحت الحكومة الإيطالية بذلك، حيث أصدرت رابطة الأندية بياناً شرحت فيه ما حصل.

وقال نص البيان: "اجتمعت رابطة الأندية في الدوري الإيطالي هذا الصباح عن طريق الفيديو، مع الأندية المشاركة بالبطولة وكان التصويت بالإجماع على استئناف المسابقة لموسم 2019/2020".

وتابع البيان: "ولكن هناك شرط للأندية في تلك الحالة وهو سماح الحكومة الإيطالية بذلك وفقًا للتدابير الطبية لحماية الجميع".

وختم البيان: "استئناف الموسم الحالي سيكون وفقًا للمعايير التي يحددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالاتفاق مع الفيفا وهذا من خلال الاتحاد الإيطالي".

وكان الدوري الايطالي قد توقف منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، واصابة العديد من لاعبي كرة القدم بالفيروس، في حين دخلت الأندية في الفترة الاخيرة بمفاوضات من اجل استكمال البطولة او انهاء الموسم نهائياً.

ويتصدر الدوري الايطالي يوفنتوس برصيد 63 نقطة في حين يحتل المركز الثاني فريق لاتسيو برصيد 62 نقطة من 26 مباراة، أمّا انتر ميلان فهو في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.