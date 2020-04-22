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ميسي ورونالدينيو.. أسطورة مانشستر يونايتد يكشف الفارق

22
APRIL
2020
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كشف أسطورة مانشستر يونايتد ومدافعه التاريخي، ريو فيرديناند، عن الفارق بين النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وزميله السابق النجم البرازيلي رونالدينيو.
 
وتحدث فيرديناند، عن إعجابه الشديد بميسي، بعد أن واجهه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2011، الذي انتهى بفوز برشلونة 3-1 في مباراة سجل فيها ميسي هدفًا.
 
وقال: "برشلونة أعطانا درسا في ويمبلي، لقد حصلوا على اللقب وكانوا يواجهون فريقا يضمني أنا وريان غيغز وبول سكولز ولم نملك إلا الاندهاش".
 
وأضاف: "ميسي أخذ الحرية الكاملة في تلك المباراة"، كما أنه استمتع أيضا بمشاهدة رونالدينيو في الملعب.
 
وأشار أسطورة مانشستر يونايتد إلى أن "ميسي قاتل ورونالدينيو غير طبيعي ساحر حر بكل المقاييس، لكن ميسي يستطيع فعل كل الأشياء التي يريدها بما فيها تسجيل هدف ومنح صناعة وقتما أراد، ينهي كل شيء كما يريد".
 
ومنذ الفوز على مانشستر يونايتد في 2011 لم يستطع ميسي التتويج بدوري أبطال أوروبا، إلا مرة وحيدة في 2015 حينما حصل برشلونة على اللقب على حساب يوفنتوس.
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