السعودي ياسر الرميّان رئيساً لنادي نيوكاسل

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كشفت تقارير صحفية انكليزية ان السعودي ياسر الرميّان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية سيتولى رئاسة نادي نيوكاسل يونايتد بعد اتمام صفقة بيع النادي الإنكليزي الى صندوق الاستثمارات بصورة رسمية مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

واستحوذ التكتل السعودي على حصة الأغلبية في أسهم النادي الذي ينافس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريمييرليغ، ووفقا لتقرير نشرته "التايمز" اليوم دون ان يصدر اي اعلان رسمي من الجانب السعودي، فإن صندوق الاستثمارات السعودي ارسل مقدم الصفقة وووقع كافة الأوراق الرسمية من اجل وتقديمها إلى رابطة الدوري الإنجليزي حيث لايزال امام مسؤولي الرابطة ثلاثة أسابيع لمراجعة كافة المستندات الخاصة بالصفقة قبل إقرارها بصورة رسمية.

ووفقا للتقرير فإن صندوق الاستثمارات العامة حصل على حصة 80% في نادي نيوكاسل، مقابل 10% لصالح شركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" المملوكة لـ"أماندا ستافلي"، و10% لمجموعة "روبن برازرز".

يُعتبر ياسر الرميّان، من أبرز رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو.

وبحسب الموقع الرسمي لشركة أرامكو، فإن ياسر الرميّان، يشغل عدة مناصب أخرى، من بينها عضوية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومستشار لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورئيس مجلس الإدارة بمركز دعم اتخاذ القرار وعضو مجلس الإدارة بصندوق التنمية الصناعية السعودي.

ويحمل ياسر الرميَّان درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل، كما أكمل برنامج الإدارة العامة في كلية هارفارد للأعمال في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.وقالت تقارير أخرى إن نادي نيوكاسل سيحصل على ميزانية ضخمة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم الأزمة الاقتصادية التي تطارد جميع الأندية الأوروبية، بسبب توقف النشاط بفعل تفشي فيروس "كورونا" .

وأشارت إلى أن الدفعة الأولى التي سيتم تخصيصها للتعاقدات الجديدة في نادي نيوكاسل تصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني.