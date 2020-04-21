تعرف الى أفضل الصفقات المجانية في تاريخ كرة القدم

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تعمل الأندية بمختلف الطرق من أجل توفير الأموال وابرام افضل الصفقات بأقل الأسعار، وفي الكثير من الاحيان تستفيد بعض الاندية من ظروف خاصة او وضع معين لابرام صفقات مجانية تكون من الافضل عالمياً، فدعونا نستذكر سوياً ابرز الصفات المجانية التي حصلت في تاريخ كرة القدم؟

نستعرض فيها يلي أبرز 10 صفقات مجانية في كرة القدم

أندريا بيرلو

من أشهر لاعبي الوسط في كرة القدم الإيطالية، في صيف 2011 وبعدما قضى 10 أعوام مع نادي ميلان، انتقل مجاناً الى نادي يوفنتوس، وخلال 4 مواسم مع فريق "السيدة العجوز"، نجح بالفوز بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات متتالية، وحقق كل الألقاب المحلية، وشارك في 164 مباراة.

بول بوغبا

انتقل اللاعب الفرنسي بول بوغبا عام 2012 من مانشستر يونايتد الى يوفنتوس الإيطالي بصفقة انتقال مجانية على أساس انه لاعباً مغموراً، ولكن اللاعب قدم أفضل ما يمكن مع يوفنتوس، فاز مع يوفنتوس في أربع بطولات متتالية في الدوري الإيطالي، وشارك بـ 178 مباراة واعيد بيعه الى مانشستر يونايتد مقابل 120 مليون يورو.

زلاتان إبراهيموفيتش

انتقل زلاتان ابراهيموفيتش من باريس سان جرمان الى مانشستر يونايتد في صيف 2014 بصفقة انتقال مجانية، وهو في سنّ الـ 34. قاد "ابرا" مانشستر يونايتد في موسمه الأول معه للفوز بلقب الدرع الخيرية، وكأس رابطة المحترفين، والدوري الأوروبي، لكن في موسمه الثاني تعرض لإصابة الرباط الصليبي، ليرحل عن أولد ترافورد بعدما سجل للشياطين الحمر 29 هدفا، خلال 53 مباراة.

روبيرت ليفاندوفيسكي

انتقل ليفاندوفيسكي من بوروسيا دورتموند الى بايرن ميونيخ في صيف 2014 بصفقة انتقال مجانية بعد أن رفض "النادي الأصفر" عرضاً مقدماً من بايرن قبل موسم، ويعتبر "ليفا" من أبرز المهاجمين حول العالم حالياً، وهو لا يزال يحصد الكثير من الألقاب مع فريقه.

ميروسلاف كلوزة

انتقل من بايرن ميونيخ الى لاتسيو في صيف 2011 بصفة انتقال مجانية، بعدما عانى من "عقم" تهديفي مع بايرن ميونيخ لموسمين على التوالي، ولكن في إيطاليا استعاد كلوزه عافيته ونجح بتسجيل 54 هدفاً في الدوري الإيطالي في 5 مواسم، وبات في وقتها اكثر هدّاف تاريخي غير إيطالي في تاريخ الفريق وسابع هداف تاريخي بصفة عامة.

مايكل بالاك

انتقل لاعب خط الوسط الألماني من بايرن ميونيخ الى تشيلسي عام 2006 بصفقة انتقال مجانية، وسجل حضوراً بارزاً له مع الفريق الإنجليزي، لعب هناك أربعة مواسم خاض فيهم 166 مباراة، وفاز مع تشيلسي بالعديد من الألقاب.

لويس انريكي

انتقل مدرب منتخب اسبانيا الحالي من ريال مدريد الى برشلونة في صيف العام 1996 بصفقة انتقال مجانية، والتي رافقها الكثير من الضجة الإعلامية، لعب مع برشلونة 8 مواسم وفاز معه بالعديد من الألقاب.

هنريك لارسون

بعدما أمضى 7 مواسم مذهلة رفقة سيلتيك الأسكتلندي مسجلًا خلالها 242 هدفا، انتقل المهاجم السويدي إلى برشلونة في صيف 2004 بصفقة انتقال مجانية وهو بعمر 33 عامًا.

اعتقد الجميع أنه سيكون لاعب بديل في برشلونة، لكن مردوده طوال موسمين كان محط اعجاب الجميع في برشلونة، وتتذكر جماهير الفريق الكتالوني هدفيه في نهائي دوري ابطال أوروبا عام 2006 أمام ارسنال، الذي أهدى بهما الفوز لبرشلونة.

سول كامبل

انتقل من توتنهام الى ارسنال عام 2001 بصفقة انتقال مجانية، وكان هذا الانتقال صعب جداً على جماهير توتنهام بسبب الصراع الكبير مع ارسنال.

لعب مع ارسنال 5 مواسم تمكن خلالها من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الإتحاد الإنجليزي، كما وصل الى نهائي دوري ابطال أوروبا.

استيبان كامبياسو

انتقل نجم خط الوسط الأرجنتيني من ريال مدريد الى انتر ميلان بصفقة مجانية عام 2004، وبقي هناك لعشرة مواسم كاملة، فاز مع انتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات إضافة الى لقب دوري ابطال أوروبا وكأس العالم للأندية، والعديد من الألقاب الأخرى.