وفاة مدافع لوكوموتيف موسكو خلال حصة تدريبية

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أعلن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي لكرة القدم، الاثنين، وفاة مدافعه إنوكينتيي ساموخفالوف، خلال حصة تدريبية فردية، عن عمر ناهز 22 عاما.

وقال نادي العاصمة في بيان: "شعر بألم خلال حصة تدريبية فردية. جاري توضيح الظروف"، وذلك في الوقت الذي يخضع اللاعبون مثل بقية الشعب الروسي للحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وانضم إنوكينتيي ساموخفالوف إلى لوكوموتيف موسكو عام 2015، ولم يلعب في صفوف الفريق الأول بل في صفوف كازانكا، الفريق الرديف للوكوموتيف الذي يلعب في الدرجة الثالثة.

وأضاف لوكوموتيف موسكو في بيانه: "لقد كان رجلا لطيفا وخفيف الروح، وصديقا جيدا. إنه حزن كبير لعائلتنا"، لافتا إلى أنه كان متزوجا ولديه طفل.

من جانبه، أكد مدرب اللاعب الشاب في فريق كازانكا، ألكسندر غريشين، أنه توفي بسبب "سكتة قلبية"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.