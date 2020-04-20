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جوكوفيتش يرفض لقاح كورونا "الإجباري"

20
APRIL
2020
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اعرب نجم التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، عن معارضته الخضوع للقاح إجباري ضد فيروس كورونا المستجد، قبل بدء معاودة نشاط اللعبة.
 
وجاء كلام جوكوفيتش خلال اتصال بتقنية الفيديو مع رياضيين صرب عبر حسابه على فيسبوك بمناسبة عيد الفصح بحسب التقويم الشرقي، وقال "يتعين علينا السفر وبالتالي اعتقد أن التحدي رقم واحد هو التنقل".
 
وكان جوكوفيتش يتحدث من إسبانيا، حيث اجبر على البقاء مع عائلته بسبب الحجر الصحي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
 
واضاف النجم الفائز ببطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع في الغراند سلام، مطلع العالم الحالي "أنا في حالة عدم يقين. كيف يمكن التعامل مع السفر؟ أنا شخصيا لست مع اللقاحات.
 
وتابع: "لا أحبذ أن يجبرني أحد على القيام بلقاح من أجل السفر. يتعين علي اتخاذ القرار في هذا الصدد. في الوقت الحالي أنا اعارض ذلك، لا أدري ما إذا كان الأمر سيتغير"، قبل أن يوضح "لكن عن أي لقاح نتحدث طالما أنه ليس موجودا في الوقت الحالي"؟
 
واعتبر الصربي بأن المسابقات لن تعاود نشاطها قبل سبتمبر، أو أكتوبر" على الرغم من أن نشاط التنس متوقف رسميا حتى منتصف يوليو المقبل على الأقل.
 
وأوضح:"سيستأنف الموسم رسميا عندما يصبح الجميع متأكدا بنسبة مئة في المئة من قدرة الجمهور على القدوم، وعدم وجود مخاطر وأن الناس أصبحوا مقاومين للفيروس، وهذا الأمر يتطلب وقتا".
 
وختم بالقول بإنه، حتى معاودة النشاط، ربما تقام دورات تتطلب السفر إلى دولة واحدة فقط، أو منطقة.
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