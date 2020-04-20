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حظ الكبار.. كيف استفاد ريال مدريد وبرشلونة من أزمة كورونا؟

20
APRIL
2020
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برهنت أزمة تفشي فيروس كورونا على أن الفرق الكبرى في الدوريات الأوروبية الكبرى قد تبقى محظوظة حتى أثناء الأوقات الصعبة، أو على الأقل هذا ما حدث مع برشلونة وغريمه ريال مدريد.
 
فقد رأت صحيفة "ماركا" أن توقف أنشطة الدوري الإسباني وتأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا سيمنح برشلونة الفرصة لاستعادة مهاجمه الخطير لويس سواريز، وخاصة بعد أن ثبت أن غيابه سبب أزمة تهديف للعملاق الكتالوني.
 
ووفقًا لآخر التقارير، فإن سواريز تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها في يناير الماضي، وبات جاهزا للمشاركة في المباريات فور استئناف النشاط مرة أخرى.
 
وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أنه قبل عودة المباريات سيحصل برشلونة على 4 أسابيع على الأقل للاستعداد، وفقًا لبروتوكول الاتحاد الإسباني.
 
 وأوضحت أن سواريز يحتاج إلى أسبوع واحد فقط للعمل مع المعد البدني، ثم سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي. 
 
وقالت الصحيفة إن سواريز لا يشعر بأي آلام في موضع الإصابة، عند القيام بالتدريبات البدنية في المنزل، كما أنه أجرى عدة محادثات مع الأطباء لمعرفة انطباعاتهم عن حالته، وجاءت جميع الردود إيجابية.
 
 أما بالنسبة لريال مدريد فإن التوقف أعطى فرصة كبيرة لنجم خط وسطه، البلجيكي إيدن هازارد، للعودة مرة أخرى بعد أن أعلن سابقا أن غيابه سيمتد إلى أواخر الموسم.
 
وفي هذا الصدد قال روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، أن هازارد يسير بخطى جيدة في مسيرة عودته من الإصابة التي لحقت به قبل شهور.
 
وكشف مارتينيز في تصريحات إذاعية أن "هازارد بخير، لم تحدث له أي وعكة مؤخرًا، وقد يعود للركض خلال الأيام المقبلة، نعلم أن هازارد سيعود أكثر قوة، لقد حالفه الحظ في إجراء العملية قبل فترة التوقف الحالية الناتجة عن فيروس كورونا".
 
ومن المنتظر أن يعود  هازارد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والدخول في خطط مدربه الفرنسي زين الدين زيدان فور استئناف المنافسات التي توقفت منذ أكثر من شهر.
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