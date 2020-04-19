خبر سار... عودة الدوري الإسباني لكرة القدم

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أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، أنه تم التوصل إلى اتفاق، بعد اجتماع استمر لـ 8 ساعات، من أجل استكمال مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن "المسؤولين بالمجلس الوطني للرياضة والاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليغا اجتمعوا اليوم لمدة 8 ساعات لتحديد مستقبل البطولة".

وأضافت أن "الاجتماع بين الأطراف الثلاثة، تم بمبادرة من المجلس الوطني للرياضة في محاولة لإنقاذ كرة القدم في البلاد بعد الخلافات التي نشبت بين الاتحاد والرابطة".

وأوضحت أن "جميع الأطراف عملت معا من أجل تحقيق هدفهم الرئيسي وهو استكمال موسم الليغا".

وتابعت "تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ".

ووفقا للصحيفة، شكر المجلس الوطني للرياضة فى إسبانيا، الاتحاد ورابطة الليغا على تعاونهم، ليتمكنوا من مواصلة العمل على المدى القصير والمتوسط والطويل حول مستقبل كرة القدم الإسبانية بعد انتهاء أزمة كورونا.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد قرر في مارس الماضي وقف مسابقة الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.