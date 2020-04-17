رئيس الاتحاد الأمريكي للتنس: من غير المرجح إقامة أمريكا المفتوحة بدون جماهير

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قال منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الخميس إن قرار إقامة البطولة الكبرى هذا العام من عدمه في ظل جائحة فيروس كورونا سيتخذ في يونيو حزيران المقبل مع طرح خيار إقامتها بدون جماهير لكن من غير المرجح حدوث ذلك.

وتُعد أمريكا المفتوحة، المقررة بين 31 أغسطس اب و13 سبتمبر أيلول المقبلين، أكبر البطولات الأربع الكبرى والأكثر إثارة في جدول منافسات التنس ولا يتوقع مايك داوس الرئيس التنفيذي للاتحاد الأمريكي هذا التغيير.

وقال داوس في مؤتمر عبر الهاتف ”لا نستبعد أي خيار حاليا بما في ذلك اللعب بدون جماهير لكن حتى أكون أمينا أعتقد أنه أمر غير مرجح للغاية.

”هذا لا يمثل روح الاحتفالات التي تشهدها ملاعب التنس.‭‭ ‬‬الأمر يخضع أيضا لقواعد الصحة والسلامة ليس من أجل الجماهير وحدها بل من أجل لاعبينا والقائمين على التنظيم“.

وتقام أمريكا المفتوحة سنويا في نيويورك أكثر مدينة في الولايات المتحدة تضررا من الجائحة والتي شهدت هذا الأسبوع ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد-19 بشكل حاد لتتجاوز عشرة آلاف حالة وفاة.

وتحول مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس الذي يستضيف أمريكا المفتوحة إلى مستشفى مؤقت لعلاج المصابين بالعدوى.

وتأجلت فرنسا المفتوحة على الملاعب الرملية، أول بطولة بين الأربع الكبرى تتأثر بالجائحة، للفترة من 20 سبتمبر أيلول والرابع من أكتوبر تشرين الأول بدلا من موعدها التقليدي في مايو بينما ألغيت بطولة ويمبلدون التي كان من المقرر إقامتها في نهايو يونيو حزيران.

وأضاف داوس ”الوقت لا يزال في صالحنا حتى الآن. بالتأكيد نطمح لإقامة البطولة“.

وأكد أن الاتحاد الأمريكي سيتخذ قراره بشأن ما إذا كان الوضع آمنا لتنظيم بطولة أمريكا المفتوحة بعد استشارة خبراء الصحة.