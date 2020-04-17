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كوكيناكيس يحاول استعادة لياقته بعد تعرضه لوعكة صحية

17
APRIL
2020
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يقول لاعب التنس الاسترالي تاناسي كوكيناكيس إنه لا يزال يحاول العودة إلى سابق لياقته وتألقه بعد تعرضه لوعكة صحية ارتفعت بسببها درجة حرارته وفقد عشرة كيلوجرامات من وزنه وواجه صعوبات في التنفس خلال النوم.
 
وبسبب المرض أضطر كوكيناكيس، الذي كشف عن قدراته عندما هزم النجم السويسري الشهير روجر فيدرر في ميامي في 2018، إلى عدم المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم مطلع العام الحالي في ملبورن بارك.
 
ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن كوكيناكيس، الذي احتل المركز 69 عالميا في 2015 وهو أعلى تصنيف يصل إليه، قوله ”أبلغوني (الأطباء) أنني توقفت عن التنفس خلال النوم. وكان حلقي ملتهبا جدا.
 
”فقدت عشرة كيلوجرامات من وزني لأنني لم أستطع تناول الطعام والآن أحاول الحفاظ سلامتي وعدم تعجل العودة لسابق حالي.
 
”عندما أتلقى الضوء الأخضر لذلك سأتحرك قدما.“
وتعثرت مسيرة كوكيناكيس (24 عاما) في ملاعب التنس بسبب تعرضه لعدة إصابات وأضطر نتيجة لذلك للمشاركة في بطولات ثانوية سعيا للعودة إلى صفوف كبار المحترفين.
 
وجاءت الوعكة الصحية لتزيد موقفه صعوبة لكنه لا يزال يأمل في العودة للملاعب عند استئناف المباريات بعد أزمة فيروس كورونا.
 
وقال كوكيناكيس المصنف 237 عالميا حاليا ”حاولت العودة للملاعب أواخر ديسمبر قبل أن أتعرض لهذه المشاكل وسريعا ما تراجعت حالتي الصحية لكنني اعتقدت أن الأمر مرتبط بحرائق الغابات وما نتج عنها من دخان.“
 
وأضاف ”عانيت من حمى شديدة.. وكانت حالة حلقي سيئة للغاية‭‭ ‬‬واستمر هذا الوضع. شعرت وكأن هناك شفرة في حلقي ومن ثم توجهت لمستشفى في ملبورن.
 
”عدت بعد ذلك إلى أديليد وساءت الأمور بالفعل ولم يكن بوسعي تناول الطعام وكنت أشرب الماء بصعوبة واضطررت للذهاب للمستشفى ثانية. لكني أفضل الآن وأشعر أن حالتي الصحية جيدة نسبيا لكني واجهت تجربة سيئة للغاية.
Reuters
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