living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تصريح "قاس": عودة الجماهير للملاعب صعبة والأندية "ستتألم"

17
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في تصريح قد يثير قلق أندية كرة القدم في إنجلترا، أكد خبير بارز في علم الأوئبة والأمراض المعدية استحالة عودة الجماهير إلى ملء الملاعب قبل مرور نحو 18 شهرا، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
وأوضح زاك بيني، الخبير في علم الأوبئة بجامعة إيموري بولاية جورجيا الأميركية، أن تلك المدة قد تقصر قليلا أو قد تزيد عن العام ونصف العام، مشددا على أنه لا يجب السماح بعودة المتفرجين إلى مدرجات الملاعب قبل اكتشاف لقاح ناجع لفيروس كورونا.
 
وقال زاك لصحيفة "تايمز" البريطانية: "كلما زاد عدد المجتمعين ستزداد الأمور خطورة، فحضور 5 أشخاص أشد خطرا من حضور شخصين، وتجمع 10 أشخاص أسوأ من تواجد 5، أما حضور 60 ألف شخص في هذه الظروف فسيكون أمرا كارثيا".
 
وتابع: "حتى لو كان خطر العدوى المجتعية منخفضا، فإن تواجد عدد قليل من الأشخاص مصابين بمرض كوفيد 19 يكفي لنقل الفيروس التاجي إلى الآلاف في مدرجات الملاعب".
 
ورغم أن ما تبقى من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم ستقام خلف أبواب مغلقة في حال استئناف "البريميرليغ"، فإن ما يشغل بال الأندية هو الموسم المقبل في حال تقرر إقامة مبارياته بدون متفرجين على المدرجات باعتبار أن ذلك سيلحق بها خسائر مادية طائلة.
 
وفي هذا الصدد أشار تقرير لموقع "ذس إز إنفيلد" الرياضي المتهم بأخبار ليفربول الإنجليزي، إلى أن بطل أوروبا سيخسر نحو 92 بالمئة من الحضور في حال تطبيق قاعدة عدم تجمع أكثر من 1000 شخص في الأماكن المفتوحة، علما أن ملعب "أنفليد" معقل النادي يتسع لنحو 60 ألف متفرج.
 
وأشار الموقع إلى أن ليفربول قد خسر هذا الموسم 3.7 مليون جنيه إسترليني بسبب إعادة قيمة التذاكر الموسمية، وهي جزء من خسارة إجمالية محتملة بقيمة 21 مليونا.
 
لكن، وبحسب المصدر ذاته، تبقى سلامة الجماهير والمشجعين أهم من الأرباح المادية، لا سيما إذا تذكرنا ما حدث في 11 مارس عندما تواجه ليفربول مع أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا بحضور جماهيري كبير، وهو ما أدى، وفقا لبعض الدراسات، إلى نقل عدوى كورونا إلى الآلاف.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout