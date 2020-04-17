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تزايد الدعوات لإنهاء موسم "البريمرليغ" في 30 يونيو

17
APRIL
2020
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يبدي عدد متزايد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغبة في التوصل الى صيغة لإنهاء الموسم المعلق حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد، بحلول 30 يونيو المقبل، وذلك بحسب ما أفادت تقارير صحفية الخميس عشية اجتماع مقرر الجمعة.
 
وتوقفت مباريات كرة القدم في إنجلترا، كغيرها من مختلف دول أوروبا والعالم، في منتصف مارس الماضي. وفي ظل تفشي وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة أكثر من 131 ألف شخص حول العالم، لا يزال تحديد موعد لمعاودة المنافسات الرياضية غير ممكن في الوقت الراهن.
 
لكن الأندية الإنجليزية التي من المقرر أن تعقد اجتماعا الجمعة، باتت تدفع في اتجاه إيجاد صيغة تتيح إنهاء الموسم في 30 يونيو، لتفادي الإشكالية المتوقع أن تثار بشأن عقود اللاعبين التي تنتهي في هذا التاريخ، في حال امتد الموسم لما بعد هذا الموعد، بحسب ما أفادت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.
 
وأوضحت الشبكة أن "كيفية إنهاء موسم 2019-2020 المعلق منذ منتصف مارس بسبب جائحة كورونا المستجد، سيكون بشكل غير مفاجئ على رأس جدول الاجتماع".
 
وأضافت "الأندية لا تزال تحبذ القيام بكل ما تستطيع من أجل إنهاء الموسم، بدلا من إعلانه باطلا ولاغيا، لكن احتمال انتهاء عشرات العقود قبل ذلك (ختام الموسم) يثير قلق عدد من الأندية".
 
وعلى رغم من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أوصى بتمديد العقود، أكانت الطويلة الأمد أم تلك المبرمة على سبيل الإعارة، إلى ما بعد نهاية يونيو في حال لم يكن موسم 2019-2020 قد بلغ نهايته، تخشى أندية إنجليزية من أن يرحل اللاعبون عن صفوفها بمجرد حلول ذاك التاريخ، بحسب "سكاي".
 
ونقلت الشبكة المالكة لحقوق بث مباريات البريمرليغ، عن رئيس نادٍ لم تسمه قوله "بعض الأندية تريد إنهاء الموسم بنهاية يونيو (...) كيف سيكون الأمر عادلا بالنسبة للمنافسة على المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية، أن تخوضها بعض الأندية بتشكيلات منقوصة؟".
 
وفي حين استبعدت "سكاي" أن يخلص اجتماع الغد إلى تحديد موعد لاستئناف مباريات بطولة إنجلترا، وإن خلف أبواب موصدة في المراحل الأولى كما يتم التداول حاليا، أشارت صحيفة "غارديان" إلى أن "الالتزام بإنهاء الموسم قبل بداية يوليو سيكون من الخيارات التي سيتم بحثها من قبل الأندية".
 
وألمحت الصحيفة إلى أن من بين الخيارات التي قد تضعها الأندية أمام رابطة الدوري "إنهاء موسم 2019-2020 بحلول 30 يونيو، بحال تم استكمال كل المباريات المتبقية أم لم يتم ذلك".
 
ونقلت "غارديان" عن رئيس أحد أندية كرة القدم قوله إنه وعلى رغم ترحيب الفرق بتوصية الفيفا، قد تحول قوانين العمل المرعية الإجراء في إنجلترا دون تطبيقها، مشيرة إلى أن ذلك قد يتسبب "بمئات من الأوضاع غير المحلولة في حال امتدت المنافسات حتى يوليو. نظريا، يمكن للاعب انتهى عقده رسميا أن يمتنع عن خوض المباريات حتى إذا كان ناديه يعوّل عليه للقاءات المقبلة".
 
لكن التقارير الصحافية أجمعت على أن تحديد أي موعد أو صيغة لاستئناف البطولة، سيبقى رهن الظروف الصحية في البلاد التي سجلت حتى الأربعاء نحو 13 ألف وفاة معلنة بسبب "كوفيد-19".
 
هذا وعمدت بعض الأندية إلى إبرام اتفاقات ثنائية مع لاعبيها لخفض رواتبهم، في ظل عدم التوصل إلى صيغة شاملة بهذا الشأن مع تمسك رابطة اللاعبين المحترفين بحقوقهم كاملة.
 
وتخشى الأندية من تبعات مالية كارثية لتوقف المباريات أو إلغاء الموسم، لجهة عائدات المباريات وخصوصا إيرادات البث التلفزيوني.
 
وتوقفت مباريات الدوري الممتاز بعد المرحلة التاسعة والعشرين (من أصل 38)، مع تصدر ليفربول بفارق 25 نقطة (ومباراة أكثر) عن حامل اللقب مانشستر سيتي.
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