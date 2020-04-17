living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انهيار القيمة السوقية لنجوم الكرة.. ومفاجآت لصلاح ورونالدو

17
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تراجعت القيمة السوقية لنجوم كرة القدم، بعد أن توقفت الأنشطة الرياضية في مختلف دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على سوق الانتقالات الصيفية المقبل.
 
وحسبما ذكر موقع "ترانسفير ماركت" المختص في اقتصاديات اللعبة عالميا، انخفضت القيمة السوقية لمهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي 20 مليون يورو، لتصبح 180 مليونا، إلا أنه يتصدر القائمة حاليا.
 
وحل في المرتبة الثانية والثالثة بعد مبابي، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ والبرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جرمان، بـ128 مليون يورو لكل منهما.
 
واحتل السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي وزميله المصري في الفريق محمد صلاح، بقيمة سوقية بلغت 120 مليون يورو لكل منهما، المركزين الرابع والخامس المفاجئين، متفوقين على أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي.
 
وجاء أسطورة الأرجنتين لاعب برشلونة الإسباني في المرتبة التاسعة بقيمة سوقية بلغت 112 مليون يورو، في حين احتل زميله في الفريق أنطوان غريزمان المرتبة الحادية عشرة بقيمة 96 مليون يورو.
 
وانهارت القيمة السوقية للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي على نحو غير مسبوق، لتبلغ 60 مليون يورو فقط، محتلا المرتبة السابعة والأربعين عالميا بين نجوم كرة القدم.
 
وعربيا، جاء المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني في في المركز التاسع والخمسين، بقيمة سوقية بلغت 54 مليون يورو.
 
أما الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي فقد جاء في المرتبة الثانية والثمانين، بقيمة سوقية لم تتجاوز 48 مليون يورو.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout