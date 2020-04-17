انهيار القيمة السوقية لنجوم الكرة.. ومفاجآت لصلاح ورونالدو

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تراجعت القيمة السوقية لنجوم كرة القدم، بعد أن توقفت الأنشطة الرياضية في مختلف دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وحسبما ذكر موقع "ترانسفير ماركت" المختص في اقتصاديات اللعبة عالميا، انخفضت القيمة السوقية لمهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي 20 مليون يورو، لتصبح 180 مليونا، إلا أنه يتصدر القائمة حاليا.

وحل في المرتبة الثانية والثالثة بعد مبابي، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ والبرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جرمان، بـ128 مليون يورو لكل منهما.

واحتل السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي وزميله المصري في الفريق محمد صلاح، بقيمة سوقية بلغت 120 مليون يورو لكل منهما، المركزين الرابع والخامس المفاجئين، متفوقين على أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي.

وجاء أسطورة الأرجنتين لاعب برشلونة الإسباني في المرتبة التاسعة بقيمة سوقية بلغت 112 مليون يورو، في حين احتل زميله في الفريق أنطوان غريزمان المرتبة الحادية عشرة بقيمة 96 مليون يورو.

وانهارت القيمة السوقية للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي على نحو غير مسبوق، لتبلغ 60 مليون يورو فقط، محتلا المرتبة السابعة والأربعين عالميا بين نجوم كرة القدم.

وعربيا، جاء المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني في في المركز التاسع والخمسين، بقيمة سوقية بلغت 54 مليون يورو.

أما الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي فقد جاء في المرتبة الثانية والثمانين، بقيمة سوقية لم تتجاوز 48 مليون يورو.