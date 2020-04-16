living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تسجيل أول إصابتين بكورونا في ملاعب مونديال قطر رغم التحذيرات

16
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت قطر الأربعاء عن أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لعمال في ورش بناء ملاعب مونديال 2022 في كرة القدم.
 
وكانت قطر أعلنت عن إصابة 3711 شخصا بفيروس كورونا، ووفاة 7 منهم منذ 6 مارس الماضي، لكن هذه المرة الأولى يكشف فيها عن اختبارات إيجابية في مواقع كأس العالم، وفقا لوكالة أنباء رويترز.
 
وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان لوكالة فرانس برس: "أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن اثنين من الموظفين العاملين لدى مقاول في مشروع استاد الثمامة جاءت نتيجة اختباراتهما إيجابية".
 
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، جاءت إيجابية فحوص عامل في مشروع استاد الريان، واثنين في مشروع استاد البيت".
 
وتقوم قطر ببناء 7 ملاعب جديدة لاستضافة المونديال.
 
ومن المقرر أن يقام المونديال في نوفمبر وديسمبر 2022، بدلا من فصل الصيف الاعتيادي، نظرا لدرجات الحرارة المرتفعة صيفا في قطر.
 
واستمر العمل في الملاعب والبنى التحتية خلال أزمة كورونا، بالرغم من التحذيرات التي فرضتها منظمة الصحة العالمية، والإغلاقات التي فرضتها الدول المجاورة على أعمال البناء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout