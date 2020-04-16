تسجيل أول إصابتين بكورونا في ملاعب مونديال قطر رغم التحذيرات

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أعلنت قطر الأربعاء عن أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لعمال في ورش بناء ملاعب مونديال 2022 في كرة القدم.

وكانت قطر أعلنت عن إصابة 3711 شخصا بفيروس كورونا، ووفاة 7 منهم منذ 6 مارس الماضي، لكن هذه المرة الأولى يكشف فيها عن اختبارات إيجابية في مواقع كأس العالم، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان لوكالة فرانس برس: "أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن اثنين من الموظفين العاملين لدى مقاول في مشروع استاد الثمامة جاءت نتيجة اختباراتهما إيجابية".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، جاءت إيجابية فحوص عامل في مشروع استاد الريان، واثنين في مشروع استاد البيت".

وتقوم قطر ببناء 7 ملاعب جديدة لاستضافة المونديال.

ومن المقرر أن يقام المونديال في نوفمبر وديسمبر 2022، بدلا من فصل الصيف الاعتيادي، نظرا لدرجات الحرارة المرتفعة صيفا في قطر.

واستمر العمل في الملاعب والبنى التحتية خلال أزمة كورونا، بالرغم من التحذيرات التي فرضتها منظمة الصحة العالمية، والإغلاقات التي فرضتها الدول المجاورة على أعمال البناء.