رئيس فريق رينو: سيتم خفض راتب ريتشياردو

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بسبب تداعيات أزمة كورونا قال سيريل أبيتبول رئيس فريق رينو المنافس في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات يوم الثلاثاء إنه سيتم خفض راتب دانييل ريتشياردو لمساعدة الفريق على مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا لكن المفاوضات حول مستقبل السائق الاسترالي معقدة بالفعل.

وريتشياردو من أعلى السائقين راتبا في عالم السيارات وذكرت تقارير صحفية انه يحصل على نحو 25 مليون دولار سنويا.

وقال أبيتبول لصحيفة ليكيب الفرنسية إن راتب ريتشياردو لن يكون عاملا مزعزعا لاستقرار الفريق بعد أن منحت شركة صناعة السيارات الفرنسية إجازة إجبارية لمعظم موظفيها في فورمولا 1 في مصنع إنستون في وسط إنجلترا.

وقال المسؤول الفرنسي ”أجرينا مناقشات بالفعل. أبدى دانييل استعداده. أؤكد لكم أنه سيخفض راتبه“.

وردا على سؤال عما إذا كان راتب السائق البالغ من العمر 30 عاما قد يضر بصورة الفريق قال أبيتبول ”كانت المشكلة ستحدث إذا لم يتقبل فكرة التخفيض“.

وتابع ”لا يزال يتعين علينا إصلاح بعض الأمور لكني أرغب في طمأنة الجميع أن مجلس لإدارة مجموعة رينو لا يرى أن الأمر سيؤثر على برنامج الفريق لفورمولا 1“.

وانضم ريتشياردو إلى رينو من رد بول العام الماضي في عقد يمتد حتى نهاية 2020.

ونظرا لعدم انطلاق موسم فورمولا 1 حتى الآن ومخاوف البعض من إلغاء البطولة برمتها هذا العام فإنه قد يتعين على رينو دفع أموال طائلة لريتشياردو دون أي مردود يذكر.

وربما يضطر الفريق في النهاية الى اتخاذ قرارات صعبة خلال التفاوض على تمديد التعاقد.

وأضاف أبيتبول ”لو كان موسما طبيعيا لكنا قد بدأنا التفاوض. كنا سنقوم بتقييم أداء ريتشياردو في أول أربعة سباقات وبعدها نبدأ أو لا نبدأ المرحلة الأولى من التفاوض.

”لكن الموسم لم ينطلق. لا توجد لدينا فكرة عما قد يحدث لكن مع ذلك يجب أن نضع خطة. قد نضطر إلى اتخاذ قرارات رغم عدم انطلاق الموسم“.