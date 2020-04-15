مروان فيلايني يغادر المستشفى بعد تعافيه من كورونا

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غادر نجم مانشستر يونايتد السابق مروان فيلايني مستشفى في الصين، الثلاثاء، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر إعلامية صينية إن فيلايني، الذي يحمل حاليا قميص شاندونغ لونينغ الصيني، قضى 3 أسابيع في المستشفى للعلاج من "كوفيد 19".

وتابعت أن اللاعب، البالغ من العمر 32 عاما، غادر المستشفى، وسيظل في الحجر المنزلي لمدة أسبوعين، للتأكد من تعافيه التام من المرض.

وذكر فريق شاندونغ لونينغ في بيان مقتضب: "تم إخضاع فيلايني للاختبار مرة أخرى وجاء سلبيا. تم إخراجه من المستشفى اليوم".

ورصدت صورة منشورة على المواقع الاجتماعية فيلايني، وهو يحمل باقة ورود لحظة خروجه من المستشفى الذي كان يتلقى بداخله العلاج.

وكان اللاعب البلجيكي أعلن في 22 مارس أنه مصاب بالفيروس، مؤكدا أنه "على ما يرام".

وانضم فيلايني إلى الدوري الصيني قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في فبراير من العام الماضي، مقابل 10.4 مليون جنيه إسترليني.

وسجل اللاعب الدولي في أول موسم له 12 هدفا، وقدم 5 تمريرات حاسمة في 34 مباراة مع فريقه الصيني.