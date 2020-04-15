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البريميرليغ وكورونا.. حل مؤقت بثلاثة أرباع الرواتب

15
APRIL
2020
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توصلت رابطة أندية كرة القدم في إنجلترا، الثلاثاء، إلى "اتفاق تسوية" مع اتحاد اللاعبين المحترفين في البلاد، يسمح بتأجيل 25 في المئة من رواتبهم عن شهر أبريل الحالي، بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وتوقفت مسابقات كرة القدم للمحترفين في إنجلترا منذ 13 مارس الماضي بسبب الجائحة، ومنحت العديد من الأندية العاملين، غير اللاعبين، إجازات إجبارية.
 
ودعا اتحاد المحترفين في وقت سابق اللاعبين إلى التحلي بالمرونة وتحمل بعض الأعباء المالية التي تسببت فيها الأزمة الصحية العالمية التي أدت إلى إصابة ما يقرب من مليوني شخص حول العالم، وأودت بحياة أكثر من 119 ألف.
 
وقالت الرابطة في بيان اليوم "لحل مشكلة الرواتب الأكثر إلحاحا توصي رابطة الأندية الأعضاء بإجراء مناقشات مع اللاعبين بشأن راتب شهر أبريل فقط".
 
وأضافت "تم التوصل إلى اتفاق بين رابطة البريميرليغ واتحاد اللاعبين بشأن الأندية التي دخلت في مفاوضات مع لاعبيها، بحيث يتم تأجيل 25 في المئة من راتب شهر أبريل".
 
وتشرف الرابطة على 3 درجات أدنى من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد قالت إن اللاعبين الذين يحصلون على أقل من 2500 جنيه إسترليني (3147 دولارا) شهريا، سيحصلون على راتبهم بالكامل.
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