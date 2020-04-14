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ناسكار توقف السائق لارسون بسبب إساءة عنصرية خلال سباق افتراضي

14
APRIL
2020
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أوقفت سلسلة ناسكار الأمريكية لسباقات السيارات السائق كايل لارسون إلى أجل غير مسمى وأمرته بحضور برنامج تثقيفي بعد تفوهه بعبارة عنصرية خلال بث حي عبر الإنترنت لسباق افتراضي.
 
وأضافت ناسكار في بيان ”ناسكار تضع التنوع واتاحة الفرصة للجميع أولوية ولن تتسامح مع اللغة التي استخدمها كايل لارسون خلال سباق افتراضي أمس الأحد“.
 
ونظمت ناسكار الحدث في محاولة للتغلب على تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب في إيقاف لا سابق له لسباقات السيارات حول العالم.
 
وسُمع السائق البالغ عمره 27 عاما وهو يتفوه بهذه العبارة العنصرية بينما كان يختبر على ما يبدو مكبر الصوت.
 
ورد أحد السائقين ”كايل، الجميع استمع إليك“.
وقال سائق آخر أثناء البث الحي مندهشا ”لا يمكن أن يكون ذلك حدث“.
 
وبعد قليل من قرار ناسكار إيقافه قال لارسون في رسالة فيديو على تويتر ”لا يوجد أي عذر“ لهذا التصرف.
 
وأضاف ”أعتذر للجميع. ارتكبت خطأ الليلة الماضية وقلت كلمة لا يتعين أن تصدر عن أي شخص.
 
”أشعر بالأسف لعائلتي وأصدقائي وزملائي ومجتمع ناسكار وخاصة مجتمع الأمريكيين من أصل أفريقي“.
 
وأضاف ”أتفهم أن الضرر لا يمكن إصلاحه“.
وأثار تصرفه غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي كما قرر تشيب جاناسي ريسنج، وهو فريق كبير في عالم سباقات السيارات، إيقافه بدون راتب.
 
وقال تشيب جاناسي ريسنج في بيان ”نشعر بخيبة أمل كبيرة مما قاله لارسون أمس خلال السباق الافتراضي. الكلمات التي تفوه بها مسيئة وغير مقبولة“.
 
ولم يهدر رعاة لارسون الكثير من الوقت وتحركوا سريعا لينأوا بأنفسهم عن السائق.
 
وقال ماكدونالدز في بيان ”نشعر بخيبة أمل بالغة وفزع لسماع هذه الواقعة.
 
”التعليقات التي أدلى بها كايل لارسون مهينة ولا تعكس قيمنا الشاملة ولن يتم التسامح معها. سيتخذ ماكدونالدز إجراء فوريا وينهي علاقته مع لارسون“.
 
كما ألغى كريديت وان بنك رعايته للسائق وأبدى خيبة أمل مماثلة.
 
وقال كريديت وان بنك في بيان ”مثلما ذُكر سابقا، يندد كابيتال وان باللغة التي انطوت على إهانات بالغة واستخدمها كايل لارسون خلال السباق الافتراضي يوم الأحد.
 
”بالإضافة للإجراءات السريعة التي اتخذتها ناسكار وتشيب جاناسي ريسنج، ينهي كريديت وان بنك رعايته لكايل لارسون“.
Reuters
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