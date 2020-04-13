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هودجسون مدرب بالاس: يجب استكمال الدوري الإنجليزي

13
APRIL
2020
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قال روي هودجسون مدرب كريستال بالاس إنه يجب استكمال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد انتهاء إجراءات العزل الشامل بخصوص فيروس كورونا بدلا من استخدام ”طرق اصطناعية“ لتحديد البطل ومراكز الهبوط والتأهل لدوري أبطال أوروبا.
 
وتوقفت كرة القدم في إنجلترا منذ 13 مارس آذار بسبب جائحة فيروس كورونا بينما قال هودجسون إنه يجب على الفرق قبول المزيد من إجراءات السلامة وخوض عدد كبير من المباريات في فترة قصيرة عند استئناف المسابقة.
 
وقال المدرب البالغ عمره 72 عاما لموقع النادي على الإنترنت ”جميع الأشخاص متفقون أننا نحتاج إلى إنهاء هذا الموسم.
 
”لا نريد استخدام طرق اصطناعية لتحديد الفريق الفائز باللقب والفرق المتأهلة لدوري الأبطال والفرق الهابطة والصاعدة.
 
”من الناحية المثالية سيحتاج لاعبونا إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع على الأقل للاستعداد لخوض أول مباراة بعد العودة لكني أقبل بإمكانية حدوث ضغط لهذا الجدول الزمني“.
 
وأضاف ”ربما يعني ذلك المزيد من القيود في مكان عملنا... ربما يعني أنه يجب خوض مبارياتنا المتبقية في فترة زمنية أقصر من المعتاد، وبالتالي الحصول على فترة راحة أقل بين الموسمين“.
 
وتقرر إيقاف الدوري الممتاز حتى 30 أبريل نيسان على الأقل لكن تم تمديد الإيقاف لأجل غير مسمى ولن يتم استئناف اللعب قبل الحصول على الدعم الحكومي واستشارة الأجهزة الطبية.
Reuters
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