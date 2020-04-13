أزمة كورونا.. تعرف على القيمة السوقية لأعلى 10 نجوم بالليغا

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انخفضت القيمة السوقية لنجوم الدوري الإسباني "الليغا" في ظل تفشي فيروس كورونا المتسجد في مختلف دلول العالم، مما أدى إلى توقف غالبية البطولات في مختلف القارات.

وذكرت موقع "آس" الرياضي أن القيمة السوقية لغالبية نجوم الدوري الإسباني الممتاز انخفضت بنسبة 20 بالمئة، فيما نزلت قيمة اللاعبين تحت 21 عاما إلى 10 بالمئة.

ورغم الانخفاض، تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، قائمة اللاعبين بـ112 مليون يورو، يليه في المركز الثاني زميله الفرنسي أنطوان غريزمان بنحو 96 مليون يورو.

وحل في المركز الثالث البرتغالي جواو فيليكس، نجم نادي أتلتيكو مدريد، وقد هبطت قيمته السوقية بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 81 مليون يورو.

وجاء رابعا السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، الذي وصلت قيمته السوقية إلى 80 مليون يورو بعد انخفاضها بنسبة 20 بالمئة في ظل تفشي فيروس كورونا.

واحتل المركز الخامس البلجيكي الدولي إيدن هازارد، صانع ألعاب نادي ريال مدريد، بـ80 مليون يورو، تلاه الهولندي فرينكي دي يونج، نجم وسط برشلونة، في المركز السادس بقيمة سوقية بلغت 72 مليون يورو، ثم ساؤول نيجيز، نجم أتلتيكو مدريد، سابعا بالقيمة نفسها.

وحل في المركز الثامن الألماني تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، بقيمة سوقية وصلت إلى 72 مليون يورو.

وجاء الفرنسي رفاييل فاران، نجم دفاع ريال مدريد، في المركز التاسع في قائمة أعلى نجوم الليغا من حيث القيمة السوقية، بواقع 62 مليون يورو.

وفي المركز العاشر حل البرازيلي كاسيميرو، نجم الوسط المدافع في ريال مدريد، بقيمة سوقية اقتربت من 64 مليون يورو.