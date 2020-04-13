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أزمة الكرة الاسكتلندية مستمرة مع كورونا.. ناد جديد يشعلها

13
APRIL
2020
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استمر تفاقم أزمة كرة القدم الاسكتلندية، الأحد، حيث انضم هارتس لفريق رينجرز في انتقاد طريقة تعامل رابطة الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم في تصويت، الجمعة، بخصوص إنهاء الموسم الحالي في حال عدم إمكانية استكماله بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا.
 
وصوّت 42 ناديا اسكتلنديا رقميا في مقترح رابطة الدوري لإلغاء الموسم في الدرجات الأدنى والدوري الممتاز عندما يتضح أنه ليس من الممكن استكمال الموسم.
 
ورغم ذلك لم يتم الإعلان عن أي قرار يوم الجمعة بينما لم يشترك فريق دندي المنافس في الدرجة الثانية قبل انتهاء المهلة المحددة.
 
وسيحدد التصويت أيضا إمكانية ترتيب الفرق في الدوري بناء على معدل النقاط في كل مباراة إذا تقرر عدم استكمال الموسم.
 
ووفقا لهذا المقترح سينال سيلتيك، الذي يتقدم بفارق 13 نقطة على رينجرز، لقب الدوري بينما سيهبط هارتس للدرجة الثانية.
 
واعتبرت آن بادج رئيسة هارتس التصويت بأنه "يمثل إحراجا كبيرا لكرة القدم الاسكتلندية" خلال بيان نشرته بموقع النادي وقالت إن رابطة الدوري تحاول "التأثير بشدة على عملية اتخاذ القرار".
 
وأضافت بادج أن هارتس سيقترح "إجراء تعديل مؤقت للدوري" عن طريق إقامة نسخة موسعة في الموسم المقبل لتعويض النادي عن الخسائر المالية بسبب عدم استكمال الموسم.
 
وأكدت رئيسة هارتس أن النادي سيخسر إيرادات تصل إلى 3 ملايين جنيه إسترليني (3.72 مليون دولار) إذا نُفذ المقترح وانتهى الموسم.
 
ودافعت رابطة الدوري عن نفسها ضد هجوم رينجرز، الذي أعلن أن لديه "مخاوف خطيرة" بسبب عملية التصويت، وطالب السبت بإيقاف نيل دونكاستر الرئيس التنفيذي للرابطة.
 
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مردوك ماكلينان رئيس مجلس إدارة الرابطة قوله في خطاب لكل الأندية 42 الأعضاء "أشعر بالرضا التام، بناء على المعلومات المتاحة لدي، أن الرابطة وكل المسؤولين التنفيذيين والمستشارين القانونيين تصرفوا بشكل مناسب تماما خلال كل مرحلة من تلك العملية".
 
ونفى ماكلينان أن تكون إدارة الرابطة قد وزعت على الأندية الإيرادات المتعلقة بالموسم قبل تحديد الترتيب النهائي.
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