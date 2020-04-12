مدرب ألمانيا يوجه رسالة مؤثرة لعشاق الكرة بسبب كورونا

A + A -

بعث يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم برسالة تشجيع إلى جميع مشجعي كرة القدم خلال الفترة الحالية التي تشهد تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب "د ب أ" فإن لوف وجه رسالته من خلال مقطع فيديو مصور مدته دقيقة واحدة من إنتاج شركة "فولكس فاجن" للسيارات الراعي الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم.

وأوضح لوف أن العالم يواجه حاليا خصما لم يكن أحد يتوقعه. وقال: "إنه منافس لم يكن لدينا خطط لمواجهته".

وقال لوف: "لكننا واثقون: يمكننا سويا أن نهزم هذا المنافس. لأننا نساعد بعضنا البعض. لأننا نشجع بعضنا البعض. لأننا مع بعضنا البعض. لأننا جميعا في فريق واحد سويا. لأننا سنحقق الانتصارات عندما تدور الكرة مجددا".

وكان مقررا أن يخوض المنتخب الألماني (المانشافت) بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) ليكون الحدث الأبرز للفريق في العام الحالي ولكن البطولة تأجلت إلى منتصف العام المقبل بسبب وباء "كورونا".